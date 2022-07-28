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「讓媽在糞尿中躺幾小時」Terra Bella療養院遭控虐待

編譯組／綜合報導
因為照顧不周引發爭議的Terra Bella Health and Wellness Nursing Home。（FOX）
因為照顧不周引發爭議的Terra Bella Health and Wellness Nursing Home。（FOX）

替家中長者選擇養老機構時可得當心，因為部分機構人力不足、錯誤百出。以休士頓東南區的Terra Bella Health and Wellness Nursing Home為例，他們的人員離職率高達67%，因為預防感染措施不當，已被州政府開出九張罰單，另有聯邦兩張罰單，去年的罰鍰已達3500元。

部分家庭出面控訴自家長者遭到不當對待的情事，部分人雖然不願受訪，卻也表示，光是開罰根本沒用，情況一點都沒有改善。FOX記者到訪Terra Bella 時，被告知稍後會有人員正式回應，但截至發稿為止，Terra Bella都未主動聯絡。

82歲的Mary Dugas就是受到不當對待的其中一人。她的女兒Gwendolyn Mallett說，媽媽因為摔倒無法自理生活，本以為到了Terra Bella就能安心療養，但是今年1月入住後才發現根本不是那麼一回事。Gwendolyn Mallett說，Mary Dugas無法起身如廁，就這樣在自己的糞尿中躺了幾個小時，但是Terra Bella職員一直未做處理。

而且Mary Dugas入住後，大腿出現感染創口，而住在Terra Bella的七個月中，Mary Dugas就因為照護不周而摔倒兩次，其中一次是工作人員降下護欄，Mary Dugas因為沒有東西可抓而摔倒。Gwendolyn Mallett說，媽媽不應該受到如此對待，機構對待長者的方法有問題。

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