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外國人來美置產德州第三多 也是墨西哥人最愛之地

【奧斯汀訊】
過去一年外國人在美國置產總值達到590億元。（pixel）
過去一年外國人在美國置產總值達到590億元。（pixel）

全國房地產經紀人協會新發布的報告指出，過去一年外國人在美國置產總值達到590億元，50個州中德州是外國人樂於置產的第三名，其中又以墨西哥人最愛在德州買房。

美國對外來置產人的限制相當低，以美國社會較安定的條件，吸引了許多外國買家，這個族群包括新來移民(recent immigrants)、簽證持有人(visa holders)和居住在境外的人(people living abroad)。

全國地產經紀協會(National Association of Realtors，簡稱NAR)剛公布的報告指出，從2021年4月到2022年3月，外國人購買的美國住屋總值是590億元，這是連續三年下跌後首度攀升，新冠疫情對外國人購置房地產的衝擊已明顯減緩。

外國買家在美購屋排名
外國買家在美購屋排名

雖然總金額開始反彈，但因為住屋單價飆高，事實上過去一年成交的房屋數量，卻是NAR從2009年開始追蹤外國買家以來的最低值。外國人過去一年中共買下9萬8600棟住宅，590億元相當於同期所有成交房屋總值2.3兆元的2.6%。置產外國人中以加拿大人最多，占11%，墨西哥以8%居於第二名，中國人與印度人分別以6%和5%占第三、四名，巴西和哥倫比亞各有3%。

被外國人買下的房地產中，以佛羅里達州的成交住宅數目最多，占24%之多，加州以11%居第二名，德州則以8%居第三，之後是亞利桑納州(7%)、紐約州(4%)、北卡羅萊納州(4%)。

NAR首席經濟學家勞倫斯袁(Lawrence Yun，音譯)指出，因為美國房貸利率大漲，本年的房屋銷售量勢會減少，不過外國買家用現金買房的比例很高(去年是44%)，比較不受利率影響，而國際旅遊的限制已大為放寬，因此從今年4月到明年3月之間，國外人應該會買走較高百分比的住宅。

德州 房地產 墨西哥

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