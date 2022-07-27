中德州松岱爾學區 科技化禁學生在校用手機

位於德州 首府奧斯汀東北郊區的松岱爾市(Thorndale)，學區 將在新學年開始時採用新科技禁止學生在校使用手機 ，家長大多贊成這項措施，好讓學生可以更專注在學習上。

奧斯汀地區的KXAN電視台報導，松岱爾學區已經購買YONDR系統的設備，新學期開始時，每位學生會得到一個YONDR的手機袋，每天學生到校門口時，在校職員監督下把手機放進那個袋子裡，這種高科技的袋子附有電磁鎖(magnetic lock)，這個鎖住的袋子整天還是跟著學生，但學生無法打開袋子使用手機。

除了手機要封起來以外，無線耳機(wireless earbuds)和智慧型手表(smart watch)也要鎖進袋中，到了放學的時候，學生把袋子在一具電磁裝置旁邊晃一下，袋子就會解鎖。松岱爾學區總監亞當艾維(Superintendent Adam Ivy)指出，美國已有其他少數學區使用這種方式，結果是學生在校分心的情況大減，學習成績進步，網路霸凌(cyberbullying)幾乎銷聲匿跡，促使松岱爾學區決定採取這項措施。

艾維總監已向所有家長發函解釋這項措施，希望家長在開學前與孩子討論這項新政，如果學生違反規定，依情節輕重有許多不同程度的懲處，輕微犯規會被罰款，最高罰金是15元，重則暫停到校上課(suspension)。家長大致贊成這項措施，但表示如果有急事找孩子，會有相當長的時段無法聯絡上，希望學區能採取有效方式解決這個問題。