德州偏鄉自來水奇貴水質又差 普通家庭月付600元

朵拉與查爾斯尼可斯家的水龍頭流出來的水經常是咖啡色。（示意圖，本報記者╱攝影）

在德州偏鄉住房的開銷固然較低，但多數地方水電瓦斯較貴，位於聖安東尼奧與福和市中間的羅梅塔(Lometa)，一對注重省水的退休夫婦，每月水費帳單都還要600元左右；家有游泳 池的一戶人家，6月水費帳單竟達3000多元。

朵拉與查爾斯尼可斯(Dora and Charles Nichols)靠退休金 與社安金過日子，他們家的自來水由柯瑞 克斯公共事業局Corix Utilities提供，每個月水費約600元，是電費的五倍。他們表示，如果是享受到很好的水質或許還說得過去，但水龍頭流出來的水經常是咖啡色，連洗澡都覺得太髒，更別說是用來飲用或烹煮食物，每個月花了這麼多錢，卻還要去買瓶裝水來喝，令人心裡太不爽。

另一位居民妮塔杜格(Nita Dugger)情況更慘，近來天氣炎熱孩子天天泡游泳池，花園草坪的用水也增加，所以她預期6月份的帳單金額會高些，但沒想到的是Corix寄來的帳單上列出3000多元的水費，她幾次打電話給該局詢問，經常在線上等了很久還找不到人，後來有一次終於接通，她向Corix表示可能管線有漏水，她不可能用了3000多元的水。

但該局一直也沒派人來檢查管線，她付不出那個金額，於是該局在7月中旬把水切了，一個星期以來她用瓶裝水飲用或烹煮食物，其他方面則用游泳池的水來應付，暫且沒有太大的問題，但她知道這畢竟不是長久之計。

她表示願意付1000元銷案，但Corix總裁達倫巴克(Darrin Barker)表示，偏鄉地區的自來水系統運作起來非常昂貴，以Corix為例，總共的用戶只有1200戶，但水管的長度竟有300哩之長，這些費用最終當然是要由用戶分攤。而為了提升水質，該局已開始建設一個新的水質處理廠(water treatment facility)，費用是600萬元，也就是每戶平均分攤5000元，住在偏鄉地區的人應該對這種情況早有了解，該局實在是愛莫能助。