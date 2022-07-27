我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

德州偏鄉自來水奇貴水質又差 普通家庭月付600元

【聖安東尼奧訊】
朵拉與查爾斯尼可斯家的水龍頭流出來的水經常是咖啡色。（示意圖，本報記者╱攝影）
朵拉與查爾斯尼可斯家的水龍頭流出來的水經常是咖啡色。（示意圖，本報記者╱攝影）

在德州偏鄉住房的開銷固然較低，但多數地方水電瓦斯較貴，位於聖安東尼奧與福和市中間的羅梅塔(Lometa)，一對注重省水的退休夫婦，每月水費帳單都還要600元左右；家有游泳池的一戶人家，6月水費帳單竟達3000多元。

朵拉與查爾斯尼可斯(Dora and Charles Nichols)靠退休金與社安金過日子，他們家的自來水由柯瑞克斯公共事業局Corix Utilities提供，每個月水費約600元，是電費的五倍。他們表示，如果是享受到很好的水質或許還說得過去，但水龍頭流出來的水經常是咖啡色，連洗澡都覺得太髒，更別說是用來飲用或烹煮食物，每個月花了這麼多錢，卻還要去買瓶裝水來喝，令人心裡太不爽。

另一位居民妮塔杜格(Nita Dugger)情況更慘，近來天氣炎熱孩子天天泡游泳池，花園草坪的用水也增加，所以她預期6月份的帳單金額會高些，但沒想到的是Corix寄來的帳單上列出3000多元的水費，她幾次打電話給該局詢問，經常在線上等了很久還找不到人，後來有一次終於接通，她向Corix表示可能管線有漏水，她不可能用了3000多元的水。

但該局一直也沒派人來檢查管線，她付不出那個金額，於是該局在7月中旬把水切了，一個星期以來她用瓶裝水飲用或烹煮食物，其他方面則用游泳池的水來應付，暫且沒有太大的問題，但她知道這畢竟不是長久之計。

她表示願意付1000元銷案，但Corix總裁達倫巴克(Darrin Barker)表示，偏鄉地區的自來水系統運作起來非常昂貴，以Corix為例，總共的用戶只有1200戶，但水管的長度竟有300哩之長，這些費用最終當然是要由用戶分攤。而為了提升水質，該局已開始建設一個新的水質處理廠(water treatment facility)，費用是600萬元，也就是每戶平均分攤5000元，住在偏鄉地區的人應該對這種情況早有了解，該局實在是愛莫能助。

游泳 退休金 柯瑞

上一則

馬州男子猥褻托兒所學生 妻憤而開槍

下一則

伊州娛樂大麻銷售額及稅金 雙雙增長5成

延伸閱讀

億元豪宅頂樓泳池好吵 建商判賠2住戶360萬

億元豪宅頂樓泳池好吵 建商判賠2住戶360萬
德州多地 氣溫恐持續三位數高溫

德州多地 氣溫恐持續三位數高溫
德州修教育法 造成教師荒

德州修教育法 造成教師荒
3000名難民抵紐約 亞當斯矛頭指向2州

3000名難民抵紐約 亞當斯矛頭指向2州
芯片法案若通過 德州或成大贏家

芯片法案若通過 德州或成大贏家
德州農業廳長 籲藥用大麻合法化

德州農業廳長 籲藥用大麻合法化

熱門新聞

年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56
伊大警局提醒國際學生留意詐騙。(UIPD臉書)

電信詐騙入侵伊大 2中國生失金15萬

2022-07-22 12:53
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間