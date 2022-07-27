名律師被控侵吞4000萬 開庭前日用金只准100元

名律師培提(Chris Pettit)。（培提推特）

被控侵吞客戶資產或達4000萬元的名律師培提(Chris Pettit)，25日(周一)出庭時被法官判決未來十天每天只准花100元，他希望下次開庭時法官可以准許他每月1萬元的開銷。

培提因為案情重大已被撤銷律師執照，因此他已無收入。他在6月1日宣告個人與公司雙破產 後，破產信託人(Chapter 11 trustee)接管他的財務，但培提卻從自己的退休 資金中抽出18萬6000元花用，信託人認為那是違法的，因此向法院提控培提「藐視法庭」(contempt)，法院從21日(周四)起為培提是否有藐視之實舉行為期三天的聽證。

信託人艾瑞克泰瑞(Eric Terry)在聽證中公布培提的花費細節，在6月1日後的七周中，培提花了26萬元，其中有很多是不必要的花費，譬如他在迪士尼 世界(Disney World)花了2萬元，在奧蘭多四季度假酒店(Four Seasons Resort Orlando)花了將近5000元。泰瑞認為培提的心態是：反正此生已無指望，不如趁最後機會盡情享受還可以拿到的錢財，免得將來在牢裡徒然後悔。

泰瑞認為在申請破產的情況下從退休資金中抽錢是違法的，但培提的律師認為個人退休資金不是破產資產的一部分，培提有權使用。22日(周五)那天下午培提向法官請求一些現金在周末花用，法官問培提身上有多少錢，培提說只有140元，法官說那就夠了，讓培提氣得乾瞪眼。有十多名控告培提侵吞的客戶出席聽證，他們看到這種景況心中稍覺寬慰。

25日的聽證結束時，聯邦首席破產法官(Chief U.S. Bankruptcy Judge)克雷格賈戈塔(Craig Gargotta)宣告培提沒有藐視，但他認為培提從退休資金中取錢是不恰當的行為。培提的律師提出動議，要求法院准許培提每月1萬元的預算，法院訂在8月4日為那項動議開庭，在這十天期間培提的每天開銷額(per diem)訂為100元。