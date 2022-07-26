七橡公寓區冷氣損壞 居民籲市長促業主改善

七橡公寓區的許多單位因為冷氣壞了沒有修復。（示意圖，Unsplash.com）

【聖安東尼奧訊】聖安東尼奧西北區的七橡公寓區(Seven Oaks Apartments)，有十幾戶居民最近兩周在附近的汽車旅館 住宿，許多單位因為冷氣壞了沒有修復，住戶實在無法忍受酷熱的室內環境，居民希望市長介入以強迫業主改善居住情況。

七橡公寓區一共有254個單位，其中的140個單位是有人住的，空的單位正在進行升級(upgrade)工程，過去兩周白天最高溫經常在華氏100度以上，沒有冷氣的日子實在過不下去。59歲的黛博拉瓦茨(Debra Watts)帶著愛犬Baby在兩周前入住Motel 6，第七區的市議員安娜珊多佛(Ana Sandoval)用她自己的競選經費替住戶付了五天的旅館錢，市政府和縣政府出了另外十天的錢，讓這十幾家的低收入 戶可以享受清涼。

七橡公寓區的新業主是「成就投資 集團」(Achieve Investment Group)，珊多佛22日(周五)那天帶著市政府的法規執行官員(code enforcement officers)到七橡公寓區檢查，確保公寓的狀況符合法規，官員一共給公寓業主開了22張違規罰單，包括冷氣損壞、水管漏水、垃圾沒有清除等的違規事項。

七橡公寓區的顧問柯林斯卓瑟(Colin Strother)指出，成就投資集團在去年11月接收這個公寓區，當時有20多個住戶是不付房租的惡房客，公寓區有許多極不完善的地方，業主依照法律程序把這些白住的租客趕走以後，已經花了20多萬元修理、更新設施，預期在未來15個月中還會繼續進行工程，總共撥出的經費會達到200萬元。

斯卓瑟指出，新業主知道這個公寓區的形象很差，復舊更新工作完成後，這個公寓區會改名為Colinas at Medical，以全新的面貌重新出發，希望居民耐心等候工程的進行。