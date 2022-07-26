德州修教育法 造成教師荒

塞米諾爾獨立學區（Seminole ISD）總監林奇（Kyle Lynch）。（塞米諾爾獨立學區網址下載）

KXAN電視台報導，德州 立法者近年通過幾項旨在改善學生教育 的法律，如今可能無意間導致教師短缺，其中包括替公共教育系統注入110億元的HB 3，與HB 4545等法案。

HB 3法案包括替教師加薪，然而法案通過三年後，這些加薪好處正減少。

塞米諾爾獨立學區 （Seminole ISD）總監林奇（Kyle Lynch）25日在德州眾議會公共教育委員會舉行的聽證會上表示，該法案保障幾乎所有學區至少獲得3%收益，然而通膨率遠遠超過3%，這已吞噬三年前批准的教師加薪。尤其是在教師嚴重短缺情況下，學區很難留住優質教師。

林奇說，「不僅學區不會獲得額外資金來跟上通膨腳步，實際上學區每名學生費用減少約1300元。」他要求立法者考慮增加基本費用撥款。

根據德州專業教育工作者協會（Association of Texas Professional Educators）對400名辭職教師調查發現，導致他們離開的另一個原因是工作量，部分與新法相關。這包括HB 3法案，要求派遣小學教師額外閱讀培訓。此外，去年通過的HB 4545法案，也增加教師工作量。該法要求教師替疫情期間掙扎的學生，提供額外聯繫。

學區正要求立法者，重新定義上學日，將這些額外任務納入教師正常八小時工作日。他們還要求提供薪資以外的激勵措施，包括退休福利等。