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好區後院搭屋 租學生省事又好賺

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

聖安東尼奧「美景山」(Monte Vista)好區新刊出一則「單間公寓」(studio apartment)出租廣告，對學生和單身打工族頗有吸引力，這間獨立公寓裝潢優美、設備齊全，但一個月租金要多少錢呢？

來美留學的許多華人經歷過分租房間的困擾，如果是在房東自住屋裡租一個房間，老覺得房東在監視行動，用水用電都得小心翼翼；如果整棟房子都分租給學生，碰到沒有公德心的室友則更為頭疼，放在冰箱裡的飲食常常不見，睡覺時常被噪音、燈光弄醒。財務條件比較好的同學可以去租單間公寓，他們的生活品質卓越得多，不會被別人干擾，學習的效果自然比較好。

聖安東尼奧快訊報地產作家桑塔納(Steven Santana)通常是寫豪宅專題，但他日前寫了一篇在歷史古蹟區美景山的一間微屋(又稱後屋)的文章，這是由儲藏間(storage unit)改裝的小公寓。那塊地上的主屋是間大宅，屋主在院子角落牆邊搭出這間小屋，內部面積為450平方呎，內牆是「草莓檸檬汁」(strawberry lemonade)的顏色，顯然主打的對象是女學生，小屋外面是優雅的庭院，還有戶外家具供人閒坐乘涼。

屋主在Craigslist和Zillow上刊登的廣告，要求住客是「有責任心的學生」(responsible student)，申請時必須附上收入證明，月入至少要是月租的三倍。這個收入的要求對沒有工作的學生顯然有困難，即使到快餐店打工可能也捨不得花這種月租，除非是家境很好的學生。

一進門就可以看出屋主所花的心思，門後面是廚房，有兩個爐頭、一個小微波爐、一個小烤箱(toaster oven)，還有一個五呎高的中型冰箱，小圓桌旁邊只有一張椅子，可見房東不喜歡房客帶人到這裡來。廚房旁邊的櫃子裡有疊立的洗衣機、烘乾機，這是一般公寓不會有的電器，對有潔癖的人而言不必用公共洗衣機是很棒的。

冰箱旁邊有一個可從牆上拉下的床，起床以後收起來那塊地方就是起居間。小屋外面有一座專用的冷氣壓縮機，微屋的隔熱不好，在中德州的夏季裡租客的電費可能相當可觀。

美景山一帶的單間公寓平均月租是799元，但這一間條件較好，叫價1000元，加上保證金(security deposit)、申請費、管理費和第一個月的租金，要搬進去要先付2500元，並且每月收入要在3000元以上。從這則廣告可以看出，如果讀者所住的地方准許加建微屋，可以從出租微屋上獲得不少外快，而且自家人的生活也不會太受影響。

聖安東尼奧「美景山」後屋有疊立洗衣機、烘乾機，勝過一般公寓。(Craigslis...
聖安東尼奧「美景山」後屋有疊立洗衣機、烘乾機，勝過一般公寓。(Craigslist)

房東 租金 德州

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