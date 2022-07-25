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「惡眼」吊飾風行 被用作避邪幸運符

【聖安東尼奧訊】
惡眼也被採用於珠寶設計。(QVC購物平台)
惡眼也被採用於珠寶設計。(QVC購物平台)

一款藍眼睛的小吊飾近年來在德州風行，聖安東尼奧許多藝品店銷售量增加許多，但華人多半不知道它的來歷，這種稱為「惡眼」(evil eye)的東西其實是一種幸運符(amulet)。

許多華人在車子照後鏡上掛著某種紅色幸運符，但這種飾品並沒有在其他族裔之間風行起來。「惡眼」則是數千年前源於地中海與中東地區的幸運符，雖然它叫惡眼，但其實是避免遭惡眼盯上的護身符，被惡眼盯上的人會出現強烈的羨慕忌妒心，被誘導去做壞事，讓自己陷於麻煩困擾之中，後來這種幸運符也傳到土耳其、印度和墨西哥等地。

德州因為與墨西哥的地緣關係，很早以前就有人賣惡眼幸運符，近年來有些明星把惡眼圖形繡在紅毯禮服上，或者用惡眼圖形塗在指甲上，引發粉絲的興趣，VOGUE雜誌的印度版於2021年5月那期刊出專文，介紹惡眼的來歷，幾個月前ELLE雜誌也刊出類似的一篇。另外，有些人認為惡眼在美國風行，與新冠疫情有關係，民眾用惡眼來辟邪。

聖安東尼奧的阿克巴斯夫婦經營藝品店，丈夫艾姆拉(Emrah Akbas)來自土耳其，土生土長於中德州的艾蓮娜(Elena Akbas)2019年跟著丈夫到土耳其旅遊，她對滿街都可以看到的惡眼相當有興趣，於是和伊斯坦堡(Istanbul)的手工藝業者合作，把惡眼進口到聖安東尼奧來賣給觀光客，生意相當不錯。

iPhone手機在2018年加了惡眼的表情符號(emoji)應該也是流行的因素之一，聖安東尼奧南區Papa Jim’s Botanica藝品店經理尤莉賈西亞(Yuly Garcia)指出，帶有惡眼圖像的各種紀念品，最近的銷量一直在增加，美國和世界各地都出現許多問題，像是俄烏戰爭、天候災難、政治衝突、經濟危機、通膨爆發等，民眾可能是為了稍得心安而購買這類幸運符。

德州 墨西哥 華人

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