因反墮胎被解僱 空姐獲500萬賠償

西南航空空服員因墮胎立場被解僱，獲判500萬元賠償。(西南航空網頁)

FOX 26電視台報導，德州 一聯邦陪審團，日前針對前西南航空（Southwest）空服人員卡特（Charlene Carter），與「美國運輸工人地方556工會」（Transportation Workers Union of America Local 556，TWU）和西南航空公司一項訴訟案，判卡特可獲得超過500萬元補償性和懲罰性賠償金。對此航空公司表示將提出上訴。

新聞稿稱，卡特於1996年加入工會，但意識到她的宗教觀點與工會觀點不一致後，2013年離開工會，但仍被要求繼續支付工會費用，作為其受僱條件。

2017年，卡特得知工會及其主席史東（Audrey Stone）參加華府舉行的婦女遊行 ，該遊行獲得計畫生育 協會（Planned Parenthood）資助。她在社交媒體臉書（facebook）上批評工會出席該遊行。

卡特還向工會領導人發送訊息，表示有意支持罷免史東。

西南航空公司經理隨後通知卡特，她必需參加一個關於她發帖的會議。會議中，公司展示卡特發文截圖，以及其關於反對墮胎立場訊息，質疑她為什麼要發布此類訊息。

訴訟稱，公司代表告訴卡特，史東聲稱在網上受到卡特「騷擾」，一周後西南航空解僱她。

卡特在15日聲明中表示，空服人員應有發言權，任何人都不該因發表反對工會言論遭報復，對今天的決定她表示肯定與感謝。

代表工會的律師格蘭費爾（Adam Greenfield）表示，該案中「事實證據」表明結果與陪審團近期的決定不同，陪審團可能誤解法庭指控，「我們期待上訴審查」。

西南航空也於聲明中稱，該公司已證明員工在以尊重的方式表達意見的權利，對此判決表示失望，計畫向第五巡迴上訴法院提出上訴。