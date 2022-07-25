德州農業廳長 籲藥用大麻合法化

德州農業廳長米勒呼籲大麻合法化。(Sid Miller臉書）

年底選戰將屆，德州 農業廳長米勒（Sid Miller）近日接連發聲，基於經濟考量，呼籲州長艾伯特同意藥用大麻合法化 ，並納入議會立法的優先議程，因為接受治療是基本人權，不能某些病症就能治，某些病症就置之不理。

米勒先是在報紙與論版上發文，強調自由社會的政府只能在明顯有害時立法禁止某事某物，由人民自行判斷對錯才是民主價值，但是德州目前對大麻的管制已經失靈，大家還是能從其他州取得大麻，目前的局面就好像1920年代的禁酒令一樣，越禁越多而且引發犯罪與貪腐。

米勒強調，談到大麻的醫療用途，更是德州必須建立新心態的關鍵。他說，所有人，包括州長、議員在內，都應該放下政治偏見，真誠討論大麻議題。米勒在FOX訪談中更提到，德州對藥用大麻已經出現明顯偏差， 這就好像創傷後壓力症候群（PTSD）就可以治，但是多發性硬化症（MS）就不能；癌症 可治，但是巴金森氏症（Parkinson's）卻不行。

米勒強調，這關乎自由，少點政府管制與監督，本來就符合共和黨價值，因此，德州該是時候讓醫生與病患當家做主了，不要讓官僚或政客代行其職。 不過，米勒還是明確區分藥用與娛樂大麻，強調藥用大麻的價值遲早會被科學證明，許多保守派人士都見過朋友或親人因為其他州大麻的幫助而復原的，因此該是時候為藥用大麻解封了。