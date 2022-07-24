美福藥局負責人喻斌 勉勵年輕人樂觀積極工作

美福藥局負責人喻斌鼓勵年輕人做事一定要腳踏實地。（記者封昌明／攝影）

美福藥局 負責人喻斌事業有成足堪後進楷模，中華公所共同主席賴李迎霞偕夫婿賴清陽律師7月21日邀請他到旗下位於斯坦福市的萬豪酒店，以「如何在職場生涯中創造成功之路」為題，為此間的菲律賓商會舉行專題演講，內容扎實且實用，為在場有意創業者效法的對象。

賴清陽（右起）、賴李迎霞歡迎喻斌等一行人到訪。（記者封昌明／攝影）

白手起家的喻斌在美福藥局之外，目前仍在經營一家擁有300餘位員工的電腦公司，負責掌管全美各大公司的帳單業務，年輕時為公司業務足跡踏遍全美國，為了開發新客戶馬不停蹄，目前業務交由專業經理人持續發展，他退居第二線，在享受過去辛苦甜美的果實的同時，仍不忘提攜後進，他希望所有亞裔 人士都能在美國擁有一片自己的天空。

賴清陽（右起）、賴李迎霞歡迎喻斌等一行人到訪。（記者封昌明／攝影）

喻斌在演講中提到，很多人在職場中抱持著「當一天和尚撞一天鐘」的態度，對一成不變生活並不尋思改進，他強調凡能在職場上百戰百勝的員工，他們多半具有積極的心態，並且樂在工作，不斷地自我期許，成長與進步。

喻斌歸縮幾項原則供大家參考：

一、建立公司內的互動網，與上下階層的同事彼此交流互助。

二、多參與社區義工活動，要對社會有所貢獻。

三、參加各種運動，培養並建立運動場上競爭精神。

四、積極參與公司所舉辦的員工慶祝活動，如周年慶員工感謝宴等。

五、在公司內的付出與投入要讓管理階層人士了解並感謝。

他相信若大家都能用以上的方式在職場中積極運用，未來一定都能成為一個快樂的上班族。