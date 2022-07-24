每周上課4天 德州越來越多學區跟進

德州越來越多學區改為每週上課四天。（KXAN）

繼德州 西部的Olfen獨立學區 ，早在2016年就已經改採每周上課四天制之後，德州教育 廳今年初正式宣布，只要達到門檻的學區都能改採四天上課制，因此Dime Box、Hull-Daisetta、Hardin、Devers、Liberty、Athens、Jasper等獨立學區紛紛改採新制。不過Channing獨立學區改採四天制的原因卻有點心酸，因為教師人力長期不足，一周上課五天實在超出負擔。

德州教育廳的新規是，只要學區每個學年能夠提供7萬5600節面對面授課時數，就能依當地社區情況調整到校日期，因此許多可以少上一天的學區紛紛宣布改制。但對於只有一間學校的Channing獨立學區來說，故事卻有點心酸。

這個位在德州西北部的獨立學區，一間學校要照顧當地所有學生，從幼兒園到12年級生。現在已是校長的Karlton Graves說，他之前還兼任過體育教練，但這樣校長兼撞鐘的生活太過辛苦，已經服務當地九年的他真的覺得無力了。他說，學區能夠改制為四天上課，真是一大福音，因為工作負擔少了很多。

學區總監Misty Heiskell說，他們不是大學區，不可能出7000元月薪找新老師，加上通貨膨脹那麼嚴重，學區總要找出辦法留住現有教師，改制才能留人，也才能吸引更多學生就讀。Misty Heiskell說，他們是個小地方，學生多數是轉學生。不過鑒於上課四天對家長的影響，學區也會考慮託育服務，或是在周五開放校園，讓無處可去的學生能夠自習。