中文學校聯誼會 教師研習反應佳

參與學員線上大合照。（林琬真提供）

休士頓 中文學校聯誼會6月11、18及25日舉行三場線上夏季教師研習會，提供老師們研習進修機會，第一場講座邀請了台灣師範大學華語教學系系主任蔡雅薰教授主講「華語教學課程設計兼論後現代概念」並請僑教中心陳奕芳主任蒞臨致歡迎詞。

教學過程縮影。（林琬真提供）

蔡主任學養淵博深入淺出的講解華語教學課程的設計，用比喻式的思考，可見式的思考設計課程，蔡主任並且用流行音樂及藝術來詳述後現代概念，因學生就是屬於後現代時代，她強調設計課程應兼顧到學生的文化背景，利用後現代教學的4R特質，豐富、遞變推近、關聯、嚴謹而周延，也就是所謂多元化的後現代精神，設計開放，有彈性及不規則的教學方式，才能引起學生的共鳴，自發共享創造力的師生關係，達到雙贏！

第二場邀請到美東名師新澤西梅山中文學校臺灣華語文學習中心教師及英華國際學校教務主任蘇文霖老師主講「成人華語學習特點與教學方法」，以臺灣華語文學習中心的課程為例，整理教師要面臨的挑戰，以及如何設計課程，並提供實用的線上工具。她希望老師們從跨文化出發，重新思考華語文教學。

教學過程縮影。（林琬真提供）

講座還有 全美中文學校聯合總會副總會長及西新海中文學校臺灣華語文學習中心負責人江海寧主講「非華裔成人華語教學課程實例討論」，如何利用學校及社區活動來豐富成人華語文教學内容切入主題，並分享許多活動實例，及如何深耕社區及利用現代e-傳媒去行銷招生 。講座開始前由僑教中心陳主任分享僑委會有關台灣華語學習中心的相關政策。

第三場則邀請到美西數位中文教學名師陳姮良老師主講「從5R來談華語教學的變與不變」，她以「Recall、 Recognize、 Realize、Reframe、 and Reprint」講述華語教學是以溝通為主，著重人本價值與尊重，詮釋理解與摘要，達成學校、家長與學生雙贏且皆獲益的局面。

此次研習會講座廣受好評，除休士頓地區中文教師們踴躍報名，更吸引來自全美各地中文教師參與，總參加人數幾近400人。因應疫情 無法上實體課，但仍能在線2課程的設計上舉辦研習會，打破了時間和空間的限制，提供更多的學習平台，也讓不同地區的老師們能在線上交流分享中文教學的經驗，為研習會發展出新的模式及多元化。

精彩實用的線上講座，讓參與的老師反應熱烈，積極發問各種教學相關的問題，互相熱情討論和分享，活動也在老師們的掌聲和歡笑聲中圓滿結束。