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紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

莽夫威脅掃射女友家 與警駁火

【聖安東尼奧訊】

聖安東尼奧一名莽夫21日(周四)傍晚威脅要把女友的房子掃射成蜂窩，警察接報前往調查時男子開車逃跑，一陣追逐後與警員發生駁火，警察手臂中彈，莽夫身中三槍性命垂危。

　市警局局長麥克馬努斯(William McManus)指出，周四傍晚一名女子打911電話報警，表示她和男友發生激烈爭吵時，男友威脅要用槍把她的住處射爛(shoot up the place)。警局派員前往時，那名年輕男子上車離開，警車在後面追了一小段距離，到了庫列布拉路(Culebra Road)與I 10高速公路交口附近，那名男子撞上兩部車，他下車後還企圖劫走另一輛車。

　這名魯莽男子此時看到警察正在向他接近，遂拔出槍射向警員，警員手臂中彈後開槍還擊，那名男子軀幹中了一彈，腿部中了兩彈，立即失去行動能力。警員與莽夫兩人都被送醫急救，警察經過手術後傷勢穩定，但那名莽夫仍處於性命垂危狀態(critical condition)，警局沒有公布兩人的姓名，只表示那名男子的年紀是20出頭。

　另外，21日晚間8時前後，在福和市東區草溪街(Meadowbrook Drive)6300街段也發生一起警察開槍事件。槍擊事件之前有人打電話報警，奉派前往處理的警察向兩名女子開槍，一人當場殞命，另一人傷勢嚴重，但送醫急救後她已無生命危險，警局尚未公布事件發生的起因或死傷者的姓名。福和市市警局已依法對這件槍擊案開案調查，開槍的警員暫時轉任內部行政工作。

警察 槍擊 手術

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