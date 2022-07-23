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休士頓遊民減64% 整治具績效

記者楊青／洛杉磯報導
休士頓游民聯盟通訊主任Catherine Villarreal。（記者楊青／攝影）
休士頓游民聯盟通訊主任Catherine Villarreal。（記者楊青／攝影）

遊民近年蔓延全國，在許多大都會區愈聚愈多，影響衛生和治安。加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）、俄亥俄哥倫布（Columbus）和德州休士頓（Houston）卻獨樹一幟，治理遊民各有高招：2020年1月貝克斯菲爾德的遊民一度從四位數降低到一位數；休士頓遊民十年中減少六成；哥倫布七成遊民入住了永久房屋。22日加州少數族裔媒體主辦遊民議題研討會，分享緩解遊民危機經驗，專家們認爲，三城市解決遊民問題的經驗可爲全國借鑒。

休士頓游民聯盟項目運營副總裁Ana Rausch。（記者楊青／攝影）
休士頓游民聯盟項目運營副總裁Ana Rausch。（記者楊青／攝影）

貝克斯菲爾德無家可歸者中心和反家庭暴力和性侵犯聯盟執行團隊負責人Mary Scott表示，當地很多人因爲收入不夠或失業成爲遊民，其中還有不少是退伍軍人。雖然政府提供很多服務，但因爲很多遊民沒有交通工具，救濟資源和遊民沒有真正掛鉤，問題久而未決。疫情前不完全統計，當地登記在冊無家可歸的遊民高達1200多人。

俄亥俄州中部社區住房服務穩定調解專家Marcus J. Salter。（記者楊青...
俄亥俄州中部社區住房服務穩定調解專家Marcus J. Salter。（記者楊青／攝影）

Scott表示，當地遊民最大問題是沒有住房，低價住房不足，而屋主又不願意將住房租給無家可歸者。因此他們設立了一些創新性的住房政策，包括向房東提供補助，整修老舊房屋，同時為遊民提供技術培訓，同時將遊民分爲年輕人群、老年人和家庭群體，提高管理有效率，逐漸減少遊民數量。

貝克斯菲爾德無家可歸者中心和反家庭暴力和性侵犯聯盟執行團隊負責人Mary Sco...
貝克斯菲爾德無家可歸者中心和反家庭暴力和性侵犯聯盟執行團隊負責人Mary Scott。（記者楊青／攝影）

長達一年或斷續三年遊蕩街頭算作長期遊民。Scott表示，貝克斯菲爾德對流落街頭120到250天的遊民提供相對永久的住處。她表示，確實有遊民拒絕入住遊民屋和相關服務，其中一些人是精神原因，所以建立互相信任關係非常重要。此外，他們也雇用遊民清潔街道和遊民區，讓其他遊民看到希望，勞有所獲，重新過上正常人生活。

休士頓遊民聯盟項目運營副總裁Ana Rausch說，2011年之前當地大約有9000遊民，政府和社解決遊民問題大多數是各自為戰，沒有交流，效率較低。後來，他們將所有人力和資源整合一起，義工、醫療服務和政府一起合作，現在遊民已降低到3200多人，原來最大數量的非裔和西裔遊民比例也在下降當中。自2011年至今，休士頓超過2萬5000遊民入住了永久住房中，遊民人數減少64%。不過她表示，目前休士頓也面臨投資者大批購買房產、但不願意提供給遊民的挑戰，未來徹底解決遊民問題依然道路漫長。

加州YIMBY公關總監Matthew Lewis認爲，住房短缺，是洛杉磯地區遊民難以治理的主因。他說，加州每天都有6000多人沒有房屋可住，不是因爲他們沒有收入或失去工作，而是因爲失去房屋。加州1990年後房屋開始出現短缺，愈演愈烈，不少人以前是有房子的，但因爲某種原因他們失去房子。他認爲，從政策上改變建房法規，增加多戶住宅數量，是緩解加州遊民問題關鍵。

加州YIMBY公關總監Matthew Lewis（記者楊青／攝影）
加州YIMBY公關總監Matthew Lewis（記者楊青／攝影）

遊民 加州 休士頓

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