我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

德州心跳法案 威脅孕婦生命

編譯組／綜合報導
德州心跳法案導致孕婦承擔不必要風險。圖為醫療技師在為婦人進行超音波掃描。（美聯社）
德州心跳法案導致孕婦承擔不必要風險。圖為醫療技師在為婦人進行超音波掃描。（美聯社）

俗稱「心跳法案」的德州Senate Bill 8通過後，德州婦產科醫生就不太願意甘冒風險為孕婦提前做人工流產，在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案判決後，德州婦科醫生更是不敢動手，某些狀況下甚至等到孕婦真的出現生命垂危狀況後，才敢進行人工生產，最後連媽媽都可能喪命。

美國婦產科期刊（AJOG）的最新研究就指出，德州大學西南醫學中心（UT Southwestern）與帕克蘭醫院（Parkland）的醫生，因為擔心SB 8導致他們背上不必要的刑責，因此往往等到最後一刻才敢執行人工生產手術，但拖到此刻，孕婦本身很可能已經出現敗血徵狀，最後連命都保不住。

婦產科期刊指出，許多孕婦得等上九天，確定出現感染症狀，或是胎兒已經死亡，醫生才敢動手，不少孕婦因此細菌感染，有些需要輸血，其中一人還被送到加護病房ICU。60%的孕婦出現嚴重後遺症，所有個案中只有一名嬰兒存活，但肺部已經糟到必須靠機器才能維生。兩院的醫生推估，拖延使得孕婦罹患重症的風險倍增。

當然，不是每家醫院都照章行事，達拉斯的婦產科醫生Theresa Patton就強調，她有拯救性命的道德責任，不會讓孕婦瀕臨喪命才真的動手。但是鑒於SB 8的規定，而且德州議會還打算通過更嚴格的法令，全面禁止墮胎，連性侵與亂倫都不例外，這讓許多婦科醫生心驚驚，深怕因此擔上刑責。

雖然法案的起草人之一、德州參議員修斯（Bryan Hughes）強調，該法不是意在妨礙醫生保護病人，但是條文就是條文，就算議員如此宣稱，但受訪醫生都擔心檢察官過度解釋，導致他們受罰。帕克蘭醫院對媒體詢問不願回答；德州大學西南醫學中心的發言人Russel Rian則說，研究報告已經都說清楚了。

德州 醫學 手術

上一則

將破100°F 華府周末高溫預警

下一則

蒙郡男涉搶3銀行 警懸賞萬元緝拿

延伸閱讀

今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

孫藝真挺肚上工 網讚：最美孕婦

孫藝真挺肚上工 網讚：最美孕婦
無證客優先遣返指南 被最高院否決

無證客優先遣返指南 被最高院否決
場邊人語／曾經為敵 從今兄弟

場邊人語／曾經為敵 從今兄弟
美晶片恐斷供？三星提議砸2000億 在德州蓋11座晶圓廠

美晶片恐斷供？三星提議砸2000億 在德州蓋11座晶圓廠
房價高、房貸利率暴漲 德州6月房產成交量跌逾8%

房價高、房貸利率暴漲 德州6月房產成交量跌逾8%

熱門新聞

達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
伊大警局提醒國際學生留意詐騙。(UIPD臉書)

電信詐騙入侵伊大 2中國生失金15萬

2022-07-22 12:53
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

2022-07-16 01:57
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年

2022-07-15 13:00

德州人語／經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？

2022-07-17 02:11

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強