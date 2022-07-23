德州心跳法案 威脅孕婦生命

德州心跳法案導致孕婦承擔不必要風險。圖為醫療技師在為婦人進行超音波掃描。（美聯社）

俗稱「心跳法案」的德州 Senate Bill 8通過後，德州婦產科醫生就不太願意甘冒風險為孕婦提前做人工流產，在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案判決後，德州婦科醫生更是不敢動手，某些狀況下甚至等到孕婦真的出現生命垂危狀況後，才敢進行人工生產，最後連媽媽都可能喪命。

美國婦產科期刊（AJOG）的最新研究就指出，德州大學西南醫學 中心（UT Southwestern）與帕克蘭醫院（Parkland）的醫生，因為擔心SB 8導致他們背上不必要的刑責，因此往往等到最後一刻才敢執行人工生產手術 ，但拖到此刻，孕婦本身很可能已經出現敗血徵狀，最後連命都保不住。

婦產科期刊指出，許多孕婦得等上九天，確定出現感染症狀，或是胎兒已經死亡，醫生才敢動手，不少孕婦因此細菌感染，有些需要輸血，其中一人還被送到加護病房ICU。60%的孕婦出現嚴重後遺症，所有個案中只有一名嬰兒存活，但肺部已經糟到必須靠機器才能維生。兩院的醫生推估，拖延使得孕婦罹患重症的風險倍增。

當然，不是每家醫院都照章行事，達拉斯的婦產科醫生Theresa Patton就強調，她有拯救性命的道德責任，不會讓孕婦瀕臨喪命才真的動手。但是鑒於SB 8的規定，而且德州議會還打算通過更嚴格的法令，全面禁止墮胎，連性侵與亂倫都不例外，這讓許多婦科醫生心驚驚，深怕因此擔上刑責。

雖然法案的起草人之一、德州參議員修斯（Bryan Hughes）強調，該法不是意在妨礙醫生保護病人，但是條文就是條文，就算議員如此宣稱，但受訪醫生都擔心檢察官過度解釋，導致他們受罰。帕克蘭醫院對媒體詢問不願回答；德州大學西南醫學中心的發言人Russel Rian則說，研究報告已經都說清楚了。