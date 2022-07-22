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寧賴集團收購旅館 成績亮眼

【休士頓訊】
NL集團顧問賴清陽律師（左二）、NL集團副總裁賴賢安（左三）、NL集團總裁寧靜（右四)、NL集團顧問寧永健（右三）及三位管理公司主管Richard, Craig, Erick合影於Comfort Suites Austin Airport。 （寧賴旅館投資集團提供）
NL集團顧問賴清陽律師（左二）、NL集團副總裁賴賢安（左三）、NL集團總裁寧靜（右四)、NL集團顧問寧永健（右三）及三位管理公司主管Richard, Craig, Erick合影於Comfort Suites Austin Airport。 （寧賴旅館投資集團提供）

寧賴旅館投資集團（NL Hotel Management）在2022年2月前買下第五家在奧斯汀北邊喬治城的假日連鎖旅館後，又在2022年7月中接管，買入德州奧斯汀東南邊，距離Austin-Bergstrom國際機場，車程五分鐘的Comfort Suites Austin Airport品牌旅館。NL集團以豐富的投資經驗，在總裁寧靜(Tracy Ning) 及資深副總裁賴賢安(Andrew Lai)領導下，以靈活的商業策略及完善的管理團隊，再次交出亮眼的成績，完成了第11間美國品牌旅館項目的投資。休士頓著名的賴清陽律師及成功企業家寧永健董事長，代表NL投資團隊表示， 奧斯汀是德州的首府，也是行政、商業、政治、科技的 中心、加上音樂，藝術，體育，遊艇，賽車和美食，是一個多元與充滿正能量的城市。以I-30為主的科技公路，從北部Dell, Samsung，Applied Materials，Oracle，Apple，Cisco到被譽為高科技工業走廊的南部Tesla，Intel ，AMD，Amazon，HBO，Kyle Industry Park， 是許多半導體公司及電動車供應商的選址首選， 吸引高科技人才和供應廠商的商務需求。 除了高科技聞名外，更有一年四季的音樂季，著名的South by Southwest (SXSW)，全美最大的賽車場之一Circuit of the Americans的賽事活動，加上國際會展中心 Austin Convention center商業展銷與國際會議的舉行，週日商務，週末旅遊，帶動與促進奧斯汀因公出差，家庭旅遊的活動頻率。

爲迎接2040城市發展，Austin-Bergstrom 國際機場從2021年7月開始，一直在擴建。根據2022年4月28日機場高管向市議會審計與財務委員會解說會，奧斯汀機場附近的品牌酒店，已從Covid-19大流行的黑暗時期中顯著恢復，機場附近的Hilton，今年第一季度的業績，從62%住房率到88.8%，ADR從136美元到180美元。.奥斯汀機場附近酒店在疫情期間，受影響不大。現在疫情在控制之中，旅館生意及現金流從過去的穩定中明顯改進。同時，奧斯汀市建地難求，機場附近新旅館的建照更難取得，投資集團所買下的酒店的位置，距離特斯拉約10分鐘，奧斯汀市中心約15分鐘的車程，便捷的地理位置，很難取代，因此前途看好，將是NL集團旅館項目投資中有亮麗回報率的明日之星。

NL集團目前旗下的Residence Inn by Marriot at Sugar Land及 Candlewood Suites by Holiday Inn- Cedar Park (CWS-cedar Park)，2021年的表現，都非常的亮麗，隨著經濟回溫，旅遊業務的再度繁榮，預計2022、2023年會更好。 有意旅館投資者，請聯絡賴清陽法律事務所辦公室主任胡琳，電話832-800-8817，[email protected]

為什麼蘋果，甲骨文，三星，特斯拉等搬到奧斯汀？為什麼加州的高科技優秀人才，要遷移到德州？ 爲什麼在Covid 19疫情中，NL集團在兩年內買下六家品牌酒店？ 賴清陽律師所著作的美國旅館及德州地產的商機與法律: U.S. Hotels & Texas Real Estate Opportunities & Legal Challenges，在Amazon銷售以來，被kindle電子書列為好書，被亞馬遜財經投資列入推薦新書。預購此書可上eLaiLaw.com or Amazon.com。

旅館 投資 機場

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