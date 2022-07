寧賴集團收購旅館 成績亮眼

NL集團顧問賴清陽律師(左二)、NL集團副總裁賴賢安(左三)、NL集團總裁寧靜(右四)、NL集團顧問寧永健(右三)及三位管理公司主管Richard, Craig, Erick合影於Comfort Suites Austin Airport。 (寧賴旅館投資集團提供)

寧賴旅館投資 集團(NL Hotel Management)在2022年2月前買下第五家在奧斯汀北邊喬治城的假日連鎖旅館後,又在2022年7月中接管,買入德州奧斯汀東南邊,距離Austin-Bergstrom國際機場 ,車程五分鐘的Comfort Suites Austin Airport品牌旅館。NL集團以豐富的投資經驗,在總裁寧靜(Tracy Ning) 及資深副總裁賴賢安(Andrew Lai)領導下,以靈活的商業策略及完善的管理團隊,再次交出亮眼的成績,完成了第11間美國品牌旅館項目的投資。休士頓著名的賴清陽律師及成功企業家寧永健董事長,代表NL投資團隊表示, 奧斯汀是德州的首府,也是行政、商業、政治、科技的 中心、加上音樂,藝術,體育,遊艇,賽車和美食,是一個多元與充滿正能量的城市。以I-30為主的科技公路,從北部Dell, Samsung,Applied Materials,Oracle,Apple,Cisco到被譽為高科技工業走廊的南部Tesla,Intel ,AMD,Amazon,HBO,Kyle Industry Park, 是許多半導體公司及電動車供應商的選址首選, 吸引高科技人才和供應廠商的商務需求。 除了高科技聞名外,更有一年四季的音樂季,著名的South by Southwest (SXSW),全美最大的賽車場之一Circuit of the Americans的賽事活動,加上國際會展中心 Austin Convention center商業展銷與國際會議的舉行,週日商務,週末旅遊,帶動與促進奧斯汀因公出差,家庭旅遊的活動頻率。

爲迎接2040城市發展,Austin-Bergstrom 國際機場從2021年7月開始,一直在擴建。根據2022年4月28日機場高管向市議會審計與財務委員會解說會,奧斯汀機場附近的品牌酒店,已從Covid-19大流行的黑暗時期中顯著恢復,機場附近的Hilton,今年第一季度的業績,從62%住房率到88.8%,ADR從136美元到180美元。.奥斯汀機場附近酒店在疫情期間,受影響不大。現在疫情在控制之中,旅館生意及現金流從過去的穩定中明顯改進。同時,奧斯汀市建地難求,機場附近新旅館的建照更難取得,投資集團所買下的酒店的位置,距離特斯拉約10分鐘,奧斯汀市中心約15分鐘的車程,便捷的地理位置,很難取代,因此前途看好,將是NL集團旅館項目投資中有亮麗回報率的明日之星。

NL集團目前旗下的Residence Inn by Marriot at Sugar Land及 Candlewood Suites by Holiday Inn- Cedar Park (CWS-cedar Park),2021年的表現,都非常的亮麗,隨著經濟回溫,旅遊業務的再度繁榮,預計2022、2023年會更好。 有意旅館投資者,請聯絡賴清陽法律事務所辦公室主任胡琳,電話832-800-8817,[email protected]。

為什麼蘋果,甲骨文,三星,特斯拉等搬到奧斯汀?為什麼加州的高科技優秀人才,要遷移到德州? 爲什麼在Covid 19疫情中,NL集團在兩年內買下六家品牌酒店? 賴清陽律師所著作的美國旅館及德州地產的商機與法律: U.S. Hotels & Texas Real Estate Opportunities & Legal Challenges,在Amazon銷售以來,被kindle電子書列為好書,被亞馬遜財經投資列入推薦新書。預購此書可上eLaiLaw.com or Amazon.com。