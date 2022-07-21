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「中國城市長」李雄 獲頒年度人道主義獎

休士頓訊
有「中國城市長」稱號的社區領袖李雄(前排左四)，多年來投入社區服務不遺餘力，圖為今年春季由西南區管委會舉辦的「March for Crime」頒獎表揚優秀警界人士時，管委會主席李雄感謝警界代表。(劉佳音提供）
有「中國城市長」稱號的社區領袖李雄(前排左四)，多年來投入社區服務不遺餘力，圖為今年春季由西南區管委會舉辦的「March for Crime」頒獎表揚優秀警界人士時，管委會主席李雄感謝警界代表。(劉佳音提供）

節慶氣氛濃厚的七月，華埠社區又傳出美好消息：有著休士頓人盡皆知「中國城市長」稱號的李雄，因為多年對社區的貢獻及無私的服務，獲得2022年休士頓年度人道主義獎(Houston Annual Humanitarian Award)，即將在24日(周日)晚間於 Royal Sonesta 舉行隆重頒獎典禮，福斯電視26台並將於現場進行實況轉播。

今年是休士頓人道主義獎項成立以來第八屆，每年選出持續關懷弱勢，以善意、勇氣、愛心及慈善精神為社區付出的人，成為這個獎項的得主。發起成立這個獎項的組織名為「隨機的善意行為」（Random Acts of Kindness) ，最初本著同理心同情心關懷社會，並且有感於生活中常常看到聽到的勇者、警方、第一線救援人員等真實事蹟，而結合商業人士、教會機構、以及其它慈善團體的力量，加上來自前市長Annise Parker，及現任市長特納(Sylvester Turner )的支持，而成立發展此獎項。數年間，休士頓人道主義獎已由草根性強的社區獎項，成為廣受矚目的年度典禮，在7月25日「隨機善意行為日」前後擇期盛大舉行。

認識李雄的人都知道，他一向認為「取之於社會，用之於社會」，長年熱心投入社區服務工作，而且很多規劃更是創舉；尤其是擔任起華裔以至亞裔社區與主流社會的橋樑媒介，在任何需要的情況中，他總是率先表示「I can help」。今年他即將被頒發「人道主義獎」的消息傳出，並且是年度得獎者中唯一的華裔，不同族裔的社團及友人，都紛紛表達欣喜祝賀，並期待在24日表達支持，慶祝此實至名歸的榮耀。

今年國慶日Liberty Fest 園遊會現場，西南區管委會主席李雄及經濟委員會...
今年國慶日Liberty Fest 園遊會現場，西南區管委會主席李雄及經濟委員會主席David Peters 感謝辛苦負責維安的警方代表。(劉佳音提供）
Houston Humanitarian Award 休士頓年度人道主義獎今年是...
Houston Humanitarian Award 休士頓年度人道主義獎今年是第八屆，李雄是唯一亞裔獲獎者。頒獎典禮即將於24日晚於Royal Sonesta 舉行。(劉佳音提供）

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