河邊步道餐廳 食客、服務員大打出手

聖安東尼奧河邊步道的「德克薩斯共和國餐廳」，打群架的激烈場面，視頻放上網路後引發瘋傳。(BootlegBentley 推特)

河邊步道 (Riverwalk)上相當有名氣的「德克薩斯共和國餐廳」，發生顧客與工作人員打群架的激烈場面，旁觀者把精彩視頻放上網路後引發瘋傳。

河邊步道是聖安東尼奧的第二大觀光地標，而且離第一地標「阿拉莫要塞」(the Alamo)只有幾分鐘的路程，因此是本地人與遊客雲集的地方。位於河邊步道的德克薩斯共和國餐廳(Republic of Texas Restaurant，地址：526 River Walk Street)是個高消費的地點，17日(周日)那天有人在推特 (Twitter)上放了一段視頻，在餐廳的戶外區有幾個人在打架，場面相當激烈，聲勢相當駭人，許多看到視頻的人轉傳給親友。

這段視頻是從河對面的踞高點拍攝，攝影者的推特帳號名稱是BootlegBentley，他可能是德州大學聖安東尼奧分校UTSA的學生或教職員，畫面上可以看到有人出拳痛擊對手，有人抓起椅子朝對手丟去，有人拿起玻璃杯砸向對方。一艘滿載遊客的遊船正經過該處，船夫把船停下，船上的遊客紛紛用手機錄像。

這時一群聖安東尼奧市警局的警員迅速接近打架的人，出手阻攔攻擊的動作，其中有幾名打架的人被警察 按在地面上。推特上那則發文的標題是：「當服務員沒有即時送上碎起司時…」(When they don’t bring the shredded cheese fast enough…)，不過那應該不是真正發生爭端的原因。

媒體向警局探詢之後，指出事件是在15日(周五)傍晚發生的，當時一位男食客對帳單金額和餐廳的飲食與服務不滿意，他先和餐館的人員爭論，接著雙方發生肢體碰撞，然後那名食客的朋友和那名服務員的同事也加入戰局，場面越演越烈。市警局指出，最後有一名30歲的男子遭警方逮捕。