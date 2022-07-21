我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

河邊步道餐廳 食客、服務員大打出手

聖安東尼奧訊
聖安東尼奧河邊步道的「德克薩斯共和國餐廳」，打群架的激烈場面，視頻放上網路後引發瘋傳。(BootlegBentley 推特)
聖安東尼奧河邊步道的「德克薩斯共和國餐廳」，打群架的激烈場面，視頻放上網路後引發瘋傳。(BootlegBentley 推特)

河邊步道(Riverwalk)上相當有名氣的「德克薩斯共和國餐廳」，發生顧客與工作人員打群架的激烈場面，旁觀者把精彩視頻放上網路後引發瘋傳。

河邊步道是聖安東尼奧的第二大觀光地標，而且離第一地標「阿拉莫要塞」(the Alamo)只有幾分鐘的路程，因此是本地人與遊客雲集的地方。位於河邊步道的德克薩斯共和國餐廳(Republic of Texas Restaurant，地址：526 River Walk Street)是個高消費的地點，17日(周日)那天有人在推特(Twitter)上放了一段視頻，在餐廳的戶外區有幾個人在打架，場面相當激烈，聲勢相當駭人，許多看到視頻的人轉傳給親友。

這段視頻是從河對面的踞高點拍攝，攝影者的推特帳號名稱是BootlegBentley，他可能是德州大學聖安東尼奧分校UTSA的學生或教職員，畫面上可以看到有人出拳痛擊對手，有人抓起椅子朝對手丟去，有人拿起玻璃杯砸向對方。一艘滿載遊客的遊船正經過該處，船夫把船停下，船上的遊客紛紛用手機錄像。

這時一群聖安東尼奧市警局的警員迅速接近打架的人，出手阻攔攻擊的動作，其中有幾名打架的人被警察按在地面上。推特上那則發文的標題是：「當服務員沒有即時送上碎起司時…」(When they don’t bring the shredded cheese fast enough…)，不過那應該不是真正發生爭端的原因。

媒體向警局探詢之後，指出事件是在15日(周五)傍晚發生的，當時一位男食客對帳單金額和餐廳的飲食與服務不滿意，他先和餐館的人員爭論，接著雙方發生肢體碰撞，然後那名食客的朋友和那名服務員的同事也加入戰局，場面越演越烈。市警局指出，最後有一名30歲的男子遭警方逮捕。

步道 推特 警察

上一則

芝城活動看板╱社安退休金、水電補助解說登場

下一則

伊州嚴審槍證 有暴力或自殺紀錄者禁發

延伸閱讀

米其林主廚回歸洛杉磯開店 替美食界帶來驚喜

米其林主廚回歸洛杉磯開店 替美食界帶來驚喜
440億中止併購案 推特告馬斯克 法官同意速審 10月開審5天

440億中止併購案 推特告馬斯克 法官同意速審 10月開審5天
法官10月審馬斯克收購案 稱推特應獲速決機會

法官10月審馬斯克收購案 稱推特應獲速決機會
馬斯克傳計畫反訴推特 以擺脫交易

馬斯克傳計畫反訴推特 以擺脫交易

推特起訴馬斯克 反獲投行推薦

推特起訴馬斯克 反獲投行推薦
曾說「對幫他入主白宮感羞恥」 川普前競選經理盼回鍋

曾說「對幫他入主白宮感羞恥」 川普前競選經理盼回鍋

熱門新聞

達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年

2022-07-15 13:00
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查