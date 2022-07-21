美南大專校聯會頒獎學金 何怡中接會長

2022年美南大專校聯會年會會長交接儀式。左至右: 卸任會長許健彬、理事長鄭大展、新任會長何怡中。 （大專校聯會提供）

美南中國大專院校聯合校友會（簡稱校聯會）於6月25日下午3時，以網路視頻舉行2022年會，進行新舊會長交接儀式與獎學金頒獎典禮。

新舊會長交接儀式，在理事長鄭大展的監交下，會長許健彬將印信交接給會長何怡中。僑教中心主任陳奕芳代表僑務委員長童振源，頒發的感謝函及祝賀狀給新舊會長，並祝福會務興隆。新會長何怡中致詞表示，過去一年許健彬會長帶領校聯會穿越疫情 、多元發展，如何與新任團隊一起實現傳承接棒、繼往開來，將是本年度的主要目標之一。

新任成員：第一副會長戴珮青，第二副會長邱佩冠、丁偉倫、鐘惠盈、宋以文、蔡宗霖，秘書長楊劭苹，財務長林恂，公關負責人辜千慈，法律顧問趙偉宏，獎學金主委鄭大展，退休規畫主委劉志忠，社區關懷主委徐小玲，風雅集負責人謝家鳳，網站管理主委連重慶和獎學金基金投資 主委張南庭。

新團隊於7月13日舉辦首次工作會議，規畫新年度的主要活動如下：校聯會八月將舉辦海外青年搭僑計畫，協助台灣留學生 橋接在地資源，築夢踏實。秋季則針對在職青年舉辦跨域職場菁英論壇，以提升職場軟實力。同時，校聯會將啟動第四期良師顧問計畫，邀請財經、資訊、工程、生醫、創業五大專業領域的導師，傳授經驗，為學員的事業和人生助力。除了專業職能的精進，校聯會也將舉辦一系列老少咸宜的聯歡活動，包含秋季的體育聯誼賽、國慶和元旦的升旗典禮、新春團拜、牛仔節路跑、端午龍舟等等，跨世代凝聚會員的向心力。

獎學金頒獎典禮由副會長戴珮青主持，僑教中心主任陳奕芳及校聯會理事長鄭大展、多位前會長和會員與會。駐休士頓台北經文處處長羅復文，特別錄製影片致詞，對校聯會年過去一年橋接台灣新生代和接軌主流社會給予肯定及敬意，並祝賀今年的獎學金得主。

獎學金主委鄭大展報告，校聯會自1991年設立獎學金，31年來在僑界各方支持下，獎學金總額屢創新高，近年陸續新設獎學金，嘉惠眾多學子，薪火相傳，申請人包含台灣留學生和旅美校友第二代、第三代子女。2022年總計頒發23項獎助學金，包含30名應屆高中畢業生、13名大學生、以及8名碩博士研究生，總金額為10萬6500元，創下校聯會有史來最高記錄。感謝各層贊助者以及新加入的贊助者及評審委員們熱心支持，完整得獎名單可在校聯會網站（www.jccaa.org）查詢。