房價高、房貸利率暴漲 德州6月房產成交量跌逾8%

房價繼續上升，加上房貸利率暴漲，讓許多原本有意購屋的人卻步。(達拉斯市住房局)

新公布的房地產 成交數據指出，6月份德州 總成交數量比去年6月下跌8.6% ，中部地區買賣數目比去年同期減少9%。房價繼續上升，加上房貸利率 暴漲，讓許多原本有意購屋的人卻步。

聖安東尼奧房地產經紀人協會(San Antonio Board of Realtors)剛發布的6月份房地產成交統計報告指出，貝爾縣(Bexar County)以及周邊縣份的成交量下跌9%，這是繼4月份下跌7.6%和5月份下跌2%之後，連續第三個月成交量比去年同月下滑。成交房屋的價格中間值是34萬8200元，比去年6月的中間值高出20.2%，比起2020年6月則高出39.6%。

半官方機構房地美(Freddie Mac)的首席經濟學家山姆卡特(chief economist Sam Khater)指出，7月8-14日那周的30年期固定利率房貸的平均年利率上升到5.5%，是一年前2.88%的將近兩倍，這是過去10年多以來的最高利率，這讓貸款人的月付額增加很多，要以這種利率來支付價格昂貴的住屋，讓更多的美國人民無法實現購得自住屋的夢想。

成交量減少也有它的好處，因為問津的購屋人減少，中德州上市房屋庫存量明顯增加，目前的庫存可供應未來2.3個月的銷售量，今年2月時的庫存只夠一個月的量。另外，有些原本有意售屋但還在觀望的賣家，現在可能認為房價已到巔峰，是該脫手的時候，讓6月份新登記上市的房屋數量達到5399棟，去年6月則是4476棟。

以全德州的房地產市場來看，6月份總成交數量是3萬4948棟，比去年6月下跌8.6%。成交屋價中間值是36萬5000元，比去年6月上升16.1%。全美國的趨勢也大致相仿，全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的首席經濟學家勞倫斯袁(Lawrence Yun，音譯)指出，因為利率高漲，未來幾個月成交量還是會比去年同月下跌，但因為庫存量還是相當低，因此房市並沒有冷卻，只是房價上漲速度稍為減緩而已，標價合理的賣家應該很容易把房子脫手。