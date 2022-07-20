阿拉莫博物館預定地址 釘子戶：要我走，拿1700萬元來

德州阿拉莫要塞旁的酒吧，被聖安東尼奧市府視為釘子戶。(谷歌地圖)

德州 第一古蹟 阿拉莫要塞(the Alamo)旁的酒吧，已被規劃成博物館 與訪客中心的一部分，但酒吧業主拒絕出售產業，除非買方願意付1700萬元的天價，他顯然是「釘子戶」的一個典範。

1836年阿拉莫要塞被墨西哥軍隊團團圍住時，一名法國籍雇傭兵路易摩斯羅斯(Louis “Moses” Rose)趁隙逃出要塞，免得遭到看似必死的命運，他躲到現今516 E. Houston Street的地點藏身保住一命。12年前起，文森坎圖(Vince Cantu)在這個地址經營酒吧，他就是採用那個歷史事蹟取名為「摩斯羅斯藏身處」(Moses Roses Hideout)，因為就在要塞旁邊，生意相當興隆。摩斯羅斯在阿拉莫戰役後又活了15年，他1851年在路易斯安那州去世。

阿拉莫信託基金(Alamo Trust)已將阿拉莫廣場(Alamo Plaza)一塊地方規劃成博物館與訪客中心(museum and visitor center)，其中包括了摩斯羅斯藏身處，其他商店的業主都已經把產業賣給阿拉莫信託基金，唯獨這間酒吧的業主不肯讓步，他兩年前出價1700萬元，到現在都還不肯鬆口。

根據貝爾縣產業估價局(Bexar Appraisal District)的資訊，這間酒吧目前是以88萬8000元的價格繳地產稅，阿拉莫信託基金在4月份給現年60歲的坎圖致函，願意以250萬元購買，但仍被業主拒絕。這間酒吧內部面積是4700平方呎，有一部分是從1880年代保留至今，但這棟建築並沒有被列為歷史古蹟。

坎圖向媒體表示州政府的土地局威脅要用「強制徵收」(eminent domain)的法規把他的產業奪走，但土地局通訊室的主任史蒂芬張(Stephen Chang )指出，該局多次與坎圖協商，但坎圖堅持要1700萬元，那是估價的20倍之多，他希望坎圖為了大眾的利益，接受250萬元的價格，讓德州第一古蹟更有讓人駐足緬懷的價值。