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半導體論壇 探求台灣、德州商機 產、官、學界合作

【休士頓訊】
「全球半導體發展與商機圓桌論壇」相關人員合影留念。（駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅提供）
「全球半導體發展與商機圓桌論壇」相關人員合影留念。（駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處於7月16日與南方衛理會大學(Southern Methodist University)及達福台商會共同舉辦「全球半導體發展與商機圓桌論壇」，邀請產、官、學界共同研討台灣與德州半導體發展合作與商機交流策略。

駐休士頓辦事處羅復文處長(左三）、與美國德州聯邦眾議員Eddie Bernice...
駐休士頓辦事處羅復文處長(左三）、與美國德州聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson(左四)、聯邦眾議員Pete Session (右三)、李查遜市市長Paul Voelker (右一)、及達福臺商會三位榮譽會長谷祖光博士(右二)、鍾開瑞(左一)及曹明宗(右二)等合影。 （駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅提供）

與會人士包括：鈺創科技(Etron Technology)董事長暨執行長盧超群、美國上市公司超微半導體(AMD)技術總監Brett Wilkerson、Diodes資深副總裁 Jin Zhao、美國益華電腦(Cadence Design Systems)傑出工程師Taylor Hogan、英特磊科技(IntelliEPI)執行長兼總經理高永中博士、美國國家科學基金會(National Science Foundation)電子通訊暨資安系統處長Shekhar Bhansali、德州科技大學電子與資訊工程教授Donald Lie、德州商業協會總裁兼執行長Glenn Hamer及德州謝爾曼市經發局(Sherman Economic Development Corporation)總裁Kent Sharp擔任講座。論壇由甫獲美國生物醫學工程學院院士的喬榮治教授主持。現場吸引百餘人士與會共襄盛舉並進行問答交流。

美國德州聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson (右)於「全球半導...
美國德州聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson (右)於「全球半導體發展與商機圓桌論壇」擔任開幕貴賓並致詞，左為美國生物醫學工程學院院士喬榮治教授。 （駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅提供）

駐美代表蕭美琴、駐休士頓辦事處處長羅復文、美國德州聯邦眾議員Eddie Bernice Johnson、Pete Sessions、Michael McCaul、Jake Ellzey、Beth Van Duyne、Collin Allred等人及德州州務卿John B. Scott、德州眾議員Carl Sherman、Matt Shaheen、Jasmine Crockett及德州李察遜市Paul Voelker市長等轄區政要，以親臨現場參與或以預錄影致詞方式表達對台、德首次舉辦「全球半導體發展與商機圓桌論壇」之誠摯歡迎與高度支持。

與會貴賓於致詞時均一致強調，全球晶片供應鏈穩定與否，攸關美國及民主陣營國家之安全與經濟永續發展，晶片研發、生產製造與供應，勢將緊密牽動台美及民主國家間共同之國家戰略安全及國家利益，樂見台灣與德州能進一步攜手合作，共同強化半導體產業供應之關鍵角色。

德州目前擁有200多家半導體製造設施，包括特斯拉、IBM、Arm、美光、英飛凌、恩智浦等大廠紛紛進駐，預計數量仍繼續增加中，奧斯汀甚至成為吸引科技業及半導體產業最重要城市之一，被譽為矽谷第二。近來三星斥資170億美元在德州泰勒市(Taylor)興建晶圓廠；類比IC大廠德州儀器亦宣布斥資300美元在德州謝爾曼(Sherman)市打造4座12吋晶圓廠；全球第三大半導體矽晶圓製造商環球晶圓近期則宣布，投資50億美元在德州達拉斯地區之謝爾曼(Sherman)市興建全美最大的12吋晶圓廠，最高產能達每月120萬片，此為近來台美推動供應鏈多元化之重大成果，並大幅提升美國半導體產業生態之整體實力。

美國德州聯邦眾議員Pete Sessions歡迎台灣與德州合作，共同強化半導體產...
美國德州聯邦眾議員Pete Sessions歡迎台灣與德州合作，共同強化半導體產業供應之關鍵角色。（駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅提供）

德州政府新成立半導體工作小組，結合產業界、大學、研究機構及社區等半導體產業利益相關成員，盼鞏固德州成為美國半導體技術中心及先進封裝製造計畫中心。據調查，32%美國科技大廠專業人士看好德州成為下一個矽谷，成為美國半導體崛起之重要基地，此次「全球半導體發展與商機圓桌論壇」即在呼應與布局台、德州之產業鏈結與合作，以共創互利商機，亦規劃促成雙邊共同培育半導體人才，為關鍵產業發展奠基及增添動能。

德州 眾議員 矽谷

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