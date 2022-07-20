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王嘉玲 接掌達福台灣商會

【達拉斯訊】
達福台灣商會全體理監事上台感謝各界的支持。 （僑教中心提供）
達福台灣商會全體理監事上台感謝各界的支持。 （僑教中心提供）

達福地區台灣商會7月16日舉行因疫情延後的「虎年慈善晚會」，同時辦理會長交接典禮，由現任會長方芸芸交棒給候任會長王嘉玲，近千名僑界及主流政商人士出席盛會。駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復、文休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳出席致意。

當日嘉賓雲集，在大會主席僑務諮詢委員谷祖光開場後，羅復文上台感謝達福台灣商會對促進台美關係的貢獻，表示經文處將一本初衷做好服務僑胞的工作。陳奕芳則讚美方芸芸不畏疫情推動文教交流和慈善志業，王嘉玲積極有活力，都是最佳會長人選。除了美國聯邦眾議員Marc Veasey及Pete Sessions、德州眾議員Carl Sherman及Addison市的台裔市長周建源等政要上台致意，中華民國駐美代表蕭美琴及聯邦參議員John Cornyn也錄影致賀。

在晚會中，羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發感謝狀及賀狀給方芸芸及王嘉玲，並稍早在接待會中先後頒發僑務諮詢委員聘書給功在僑教的資深僑領羅玉昭、頒發「協助台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP)的感謝狀給僑務諮詢委員谷祖光及曹明宗。他很驚訝自己也獲頒全球遠見奬（global vision award），表示將賡續推動台美多元交流及合作。

主辦單位雖因疫情延後辦理虎年聯歡會，但一點也不馬虎，援例聘請專業的舞獅團隊向大家拜年，摸彩活動更是高潮迭起。這是達福台灣商會自新冠肺炎疫情發生以來首次辦理的大型活動，熱烈氣氛超乎預期，充分彰顯達福僑社的熱情及凝聚力。

疫情 眾議員 休士頓

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