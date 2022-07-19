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邊境危機加劇 德州州長艾伯特歸咎拜登

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特。（美聯社）
德州州長艾伯特。（美聯社）

FOX電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室表示，總統拜登（Biden）在邊境安全上，可能「最後還是會做些工作」，在危機中保護南部邊境，因目前的危機正發生在「他的後院」。

華盛頓特區市長鮑瑟（Muriel Bowser）17日聲稱，這位德州州長一直忙於「誘騙」非法移民乘坐巴士前往她所在的城市。此番言論後，艾伯特發言人埃茲（Renae Eze）在給FOX新聞一分聲明中，將矛頭指向拜登政府。

埃茲聲明中說，「唯一的謊言，是拜登政府告訴美國人民，我們邊境已經關閉」他說，「拜登總統開放的邊境政策，造成一場持續人道主義危機，創紀錄的非法越境和芬太尼（fentanyl）等致命藥物湧入我們的州。」

「邊境社區人滿為患，不堪重負，艾伯特州長早在4月中啟動邊境巴士任務，幫助向傾向移民的地方尋求支持」埃茲說。

他補充道，「我們國家首府現在正經歷我們州每天面臨，開放邊境政策造成的災難的一小部分，也許拜登政府最後會做些事情，確保邊境安全。」

自5月以來，隨著德州南部邊境危機加劇，在拜登政府不作為的情況下，艾伯特一直將非法移民運送至華府。

隨著一輛輛巴士抵達首府，非法移民的湧入，給華府特區無家可歸設施帶來壓力。

鮑瑟17日聲稱，給首都無家可歸收容所帶來壓力的非法移民是尋求庇護者，他們被「誘騙」上了前往華府的巴士。

「我們確實呼籲聯邦政府跨州展開工作，以防止人們真的被騙上巴士。」鮑瑟當天在接受「面向全國」（Face the Nation）採訪中表示。

當被問及地方和國家納稅人是否會支付無家可歸者收容所移民費用，鮑瑟稱情況並非如此。

他說，「當地納稅人並無買單，我們需要一個協調一致的聯邦反應。」

非法移民 邊境 拜登

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