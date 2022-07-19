Rackspace雲科創始人 離婚爭產惡鬥

Rackspace雲端科技公司，創始人格蘭威斯頓正打離婚官司，社區人士拭目以待。(Rackspace)

總部設於聖安東尼奧近郊的Rackspace雲端 科技公司，創始人格蘭威斯頓與結縭28年的妻子正在打離婚官司，威斯頓曾經上過富比世 (Forbes)的億萬富豪榜，但他的妻子向法官投訴丈夫掐住金錢來源，她連聘請律師的錢都沒有。

現年61歲的伊莉莎白威斯頓(Elizabeth Weston)1994年與小她三歲的格蘭威斯頓(Graham Weston)結婚，格蘭威斯頓擁有好幾家企業，其中最有名的是雲端科技公司Rackspace，公司總部設於聖安東尼奧郊區的風巔市(Windcrest)。格蘭威斯頓在2013年登上富比世的年度億萬富豪榜，但後來都沒有再上過榜。

2020年10月伊莉莎白向法院提出離婚官司，她指控丈夫搞過多次婚外情，並且性侵她，但格蘭對這些指控一概否認。過去20個月兩人之間越鬧越僵，離婚官司即將在8月底9月初登場。伊莉莎白日前在新布朗菲爾斯(New Braunfels)的法院向法官陳情，指出她和丈夫共同經營出的10億元產業，全部掌控在丈夫手中，她卻連請律師打離婚官司的錢都沒有，希望法官下令丈夫必須先給她相當的金額。

過去20個月中，曾經代表過伊莉莎白的律師有29名之多，但她那天出庭時卻沒有律師陪同。這件離婚官司可能是聖安東尼奧地區歷史上規模最大，其中最大的爭議是關於共同財產(community property)的定義。格蘭的律師計畫向法院陳述，在兩人婚姻期間那些經由信託(trusts)而產生的資產不是婚姻資產(marital estate)，因此伊莉莎白不能從中分享。

代表格蘭的律師威廉 福特(William Ford)那天也到場，他向法官指出，伊莉莎白的一個帳戶中有370萬元，另一個帳戶中有52萬1000元，她只是在哭窮，希望得到法官同情，但事實上她有錢僱請律師打離婚官司。這個案子是否會當庭審問，揭出許多兩人之間的醜事，還是會在開庭前達成和解，以免大家丟臉，這是社區人士拭目以待的情節。