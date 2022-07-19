失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

奧斯汀一家長照 中心的失憶症患者被螞蟻爬滿身，長照中心把傷口指稱為痱子，這宗案例剛好被德州 衛福局記錄下來，患者家屬據以提告，但本案凸顯出德州與全國其他地區長照工作人員嚴重短缺的情況。

凱薩琳羅洛(Kathleen Laurel)的兩個女兒想起母親年輕時充滿活力，朋友們都很喜歡她的幽默感，她們向採訪的媒體展示母親到奧斯汀德州大學參加家長會的照片。等兩個女兒成家以後，母女三人成為最要好的朋友，父親更稱母親是他的至交。可惜凱薩琳後來被確診為阿茲海默氏症患者，隨著病情逐漸惡化，家人沒辦法照顧她，最後把她送到奧斯汀西南區的草鄉長照中心(Brush Country Nursing)。

去年9月凱薩琳去世前兩周，她的女兒聽說母親房間有成群螞蟻出現，還爬到母親身上，她們馬上去長照中心詢問，剛好碰到前一天晚上替母親清除螞蟻的那名護士。護士說螞蟻在咬患者，她抓螞蟻捏死的時候也被螞蟻咬到，因為床上螞蟻太多，她最後把病患搬到躺椅上去。女兒把媽媽身上的螞蟻咬痕拍下照片，質問長照中心的主管，但主管們指出那是痱子。

十幾天後母親去世，家人認為那是因為被螞蟻咬到出現的後遺症，但這種懷疑難以得到證實。後來家屬得知那個事件已被德州衛福局的一名稽查人員記錄，他們拿到副本以後已向草鄉長照中心提出民事訴訟。

而這卻不是偶發事件，今年春季在阿肯色州，一名病患被螞蟻攻擊後死亡，長照中心被家屬提出民事訴訟。另外，福和市一間長照中心因為螞蟻孳生，被政府機關罰款。德州健保協會(Texas Health Care Association)執行長凱文華倫 (Kevin Warren)指出，該協會早就已經發布警訊，指出德州長照業者難以找到合格工作人員的問題，而這個缺人的問題是在新冠疫情發生之前就已存在。

華倫指出，缺人的問題不是短期可以解決的，長期來看，政府可以用幾種措施改善，譬如進入長照業的畢業生可以免除學生貸款，多鼓勵高中生和大學生進入長照業，斥資增進長照工作人員的薪資和福利等。