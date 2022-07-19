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以餐量大聞名 芭比咖啡屋傳四代風味依舊

聖安東尼奧訊
芭比咖啡屋的分量都相當足夠。(Bobbie's Café網頁)
芭比咖啡屋的分量都相當足夠。(Bobbie's Café網頁)

聖安東尼奧市中心南邊的芭比咖啡屋(Bobbie's Café)，創立至今已有半世紀，家傳四代後風味依舊，而且給的餐量還是大得驚人，現在連外來遊客也聞名前來光顧。

芭比咖啡屋的菲瑞斯家族早年是製作冰塊出售的小生意人。(Bobbie's Café...
芭比咖啡屋的菲瑞斯家族早年是製作冰塊出售的小生意人。(Bobbie's Café網頁)

芭比咖啡屋是菲瑞斯家族(Ferris Family)的產業，勞勃與他的妻子薇達原本是製作冰塊出售的小生意人，1972年他們買下羅斯福路上的「鮑伯瓊斯卡車停靠站」(Bob Jones“Truck Stop” )，在高速公路還沒出現的那個年代，那條路是交通要道，許多大卡車司機、摩托車騎士和汽車駕駛人會在這裡停車用餐，生意相當興隆。

1986年他們的女兒芭比接下這家餐廳，後來她把店面搬到現址(6728 S. Flores Street)，同時也把餐廳改名為芭比咖啡屋。芭比和丈夫退休時，餐廳由他們的女兒南西(Nancy)接手，2020年南西的兒子格雷格(Greg)和他的妻子安娜(Ana)成為第四代掌門人。一進餐廳就看到牆上大大的字「LET’S EAT」(咱們吃!)，店裡裝飾的鹿頭、大魚，據說都是創始人的漁獵收穫。

這裡提供的是傳統美國南方美食(American Southern Cuisine)，菜單上第一行就寫著上午11時之後每道菜多加1元，早餐的五款蛋餅中是以農夫蛋餅(farmer's omelette)做招牌，法國吐司(French toast)和經典巧克力屑煎餅(classic chocolate chip pancake)也很有名，每樣菜的量都很大，絕對不會吃不飽，普通人把多餘的部分帶回家，至少還可以吃一兩餐。

芭比咖啡屋主打南方好料。(Bobbie's Café網頁)
芭比咖啡屋主打南方好料。(Bobbie's Café網頁)

因為量大，有些顧客點一份餐兩個人分享，在這裡這樣點菜要另加3元。最令人吃驚的一樣菜是炸雞排(chicken fried steak)，雞胸肉用食錘打扁之後油炸至金黃色澆上鄉村醬(country gravy)，有人形容那塊雞排有大象的腳印那麼大，這道菜是13.99元。避免吃油炸食物的人可以點燒烤豬排(grilled pork chop)，包括一塊豬排的餐是10.99元，兩塊豬排的是13.99元。

這家餐廳不是天天營業，營業日通常下午3時就關門，所以去之前先上網查詢(bobbiescafe.com)或打210-923-1158電話問清楚才不至於空跑一趟。

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