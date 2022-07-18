我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

休士頓警察學院結業學員 參觀華埠、拜會西南區管委會

記者封昌明／休士頓報導
休士頓警察學院255期結業學員代表贈送紀念品給管委會主席李雄（左一），感謝這些參觀行程安排，右一為美華協會前會長陳綺玲。（記者封昌明／攝影）
休士頓警察學院255期結業學員代表贈送紀念品給管委會主席李雄（左一），感謝這些參觀行程安排，右一為美華協會前會長陳綺玲。（記者封昌明／攝影）

休士頓警察學院第255期結業學員，於15日參加深受歡迎的亞洲城導覧活動，並在華埠中心敦煌廣場接受導覧介紹、享用美味的亞洲風味飲食。學員們把握機會深入了解亞洲社區，西南區管委會及其它社區代表也與這些新生代警界生力軍互動溝通，表達對他們的熱情支持。

在敦煌廣場幾處參觀後，70名學員接受西南區管委會主席李雄、董事David Peters，及美華協會Debbie Chen 的歡迎致意。主席李雄致詞時表示，華埠經濟生態及商業結構傑出特殊，會產生的治安問題也有其地區因素：如銀行密集而消費者常有大量現金引發歹徒覬覦等，需要警方許多協助；而西南區管委會及社區代表也長期支持配合警方，畢竟社區繁榮發展和治安密不可分。

西南管理區韓裔理事David Peters(右一）致歡迎詞。（記者封昌明／攝影）
西南管理區韓裔理事David Peters(右一）致歡迎詞。（記者封昌明／攝影）

李雄及David Peters也向結業學員介紹西南區管委會的體制與範圍，以及服務項目，鼓勵學員在開始警界工作後，隨時連絡以對相關問題互相溝通支援、尋求對策。美華協會Debbie Chen則舉實例説明亞洲有別於美國主流文化背景下，各種犯罪行為中亞裔受害者可能的反應，特別是女性受害人可能經驗的顧慮及環境壓力，而期待這些未來的警界新血，要有耐心及熱忱面對處理不同族裔的各種犯罪及社會問題。滿座學員對幾位的致詞聽得專心並報以熱烈掌聲，結業學員代表並贈送紀念品給管委會主席李雄，感謝這些參觀行程的招待與安排。

Westside分局小隊隊長Jonathan Lui呂偉振（右二）與菲律賓商會副...
Westside分局小隊隊長Jonathan Lui呂偉振（右二）與菲律賓商會副會長宓麥蘭（右一）相見歡。（記者封昌明／攝影）

全體學員接著由休士頓警局社區公關專員Don Vo帶領前往冷飲店品嘗不同風味的亞洲式冰茶，李雄、David Peters、幾位熟悉華埠治安議題的高階警官、西南區管委會執行官李成純如、導覽活動長期義工Gene Feigelson 等都一同前往繼續交流互動。

HPD警官Don Vo(右一）在大中華超市為學員介紹各項中式食品。 （記者封昌...
HPD警官Don Vo(右一）在大中華超市為學員介紹各項中式食品。 （記者封昌明／攝影）
管委會主席李雄（右二）與Commander Becker及Lt. McGee討論...
管委會主席李雄（右二）與Commander Becker及Lt. McGee討論到管委會範圍三個警局的服務任務，以及華埠分區重畫。（西南管理區提供）

兩位結訓女性學員表示，平日她們沒有很多機會到華埠一帶，所以這次安排很有特色也使她們開了眼界。不過她們都表示喜歡亞洲美食，如蛋撻令人念念不忘，也久聞85度C 這類麵包店的大名。長期義工Gene Feigelson 則表示華埠社區商家很期待女性員警、特別是亞裔女性員警加入行列，與社區互相支持維護治安及促進社區警民溝通。

聯禾地產經紀人Gene Feigelson(右一）為學員們解說敦煌廣場的歷史。 ...
聯禾地產經紀人Gene Feigelson(右一）為學員們解說敦煌廣場的歷史。 （記者封昌明／攝影）

華埠 亞裔 休士頓

上一則

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯菜式豐盛 裝潢華麗 是聚餐的好地方

延伸閱讀

休士頓公寓爆4死槍案 其中2人未成年

休士頓公寓爆4死槍案 其中2人未成年
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2000萬振興資金 華埠想建牌樓

2000萬振興資金 華埠想建牌樓
地檢長謝安宜訪華埠小商戶 稱將嚴厲打擊仇恨犯罪

地檢長謝安宜訪華埠小商戶 稱將嚴厲打擊仇恨犯罪
西南管理區舉辦 休士頓國慶煙火秀 展現多元

西南管理區舉辦 休士頓國慶煙火秀 展現多元
西南管理區 7／3施放國慶煙火

西南管理區 7／3施放國慶煙火

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選