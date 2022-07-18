休士頓警察學院結業學員 參觀華埠、拜會西南區管委會

休士頓警察學院255期結業學員代表贈送紀念品給管委會主席李雄（左一），感謝這些參觀行程安排，右一為美華協會前會長陳綺玲。（記者封昌明／攝影）

休士頓 警察學院第255期結業學員，於15日參加深受歡迎的亞洲城導覧活動，並在華埠 中心敦煌廣場接受導覧介紹、享用美味的亞洲風味飲食。學員們把握機會深入了解亞洲社區，西南區管委會及其它社區代表也與這些新生代警界生力軍互動溝通，表達對他們的熱情支持。

在敦煌廣場幾處參觀後，70名學員接受西南區管委會主席李雄、董事David Peters，及美華協會Debbie Chen 的歡迎致意。主席李雄致詞時表示，華埠經濟生態及商業結構傑出特殊，會產生的治安問題也有其地區因素：如銀行密集而消費者常有大量現金引發歹徒覬覦等，需要警方許多協助；而西南區管委會及社區代表也長期支持配合警方，畢竟社區繁榮發展和治安密不可分。

西南管理區韓裔理事David Peters(右一）致歡迎詞。（記者封昌明／攝影）

李雄及David Peters也向結業學員介紹西南區管委會的體制與範圍，以及服務項目，鼓勵學員在開始警界工作後，隨時連絡以對相關問題互相溝通支援、尋求對策。美華協會Debbie Chen則舉實例説明亞洲有別於美國主流文化背景下，各種犯罪行為中亞裔 受害者可能的反應，特別是女性受害人可能經驗的顧慮及環境壓力，而期待這些未來的警界新血，要有耐心及熱忱面對處理不同族裔的各種犯罪及社會問題。滿座學員對幾位的致詞聽得專心並報以熱烈掌聲，結業學員代表並贈送紀念品給管委會主席李雄，感謝這些參觀行程的招待與安排。

Westside分局小隊隊長Jonathan Lui呂偉振（右二）與菲律賓商會副會長宓麥蘭（右一）相見歡。（記者封昌明／攝影）

全體學員接著由休士頓警局社區公關專員Don Vo帶領前往冷飲店品嘗不同風味的亞洲式冰茶，李雄、David Peters、幾位熟悉華埠治安議題的高階警官、西南區管委會執行官李成純如、導覽活動長期義工Gene Feigelson 等都一同前往繼續交流互動。

HPD警官Don Vo(右一）在大中華超市為學員介紹各項中式食品。 （記者封昌明／攝影） 管委會主席李雄（右二）與Commander Becker及Lt. McGee討論到管委會範圍三個警局的服務任務，以及華埠分區重畫。（西南管理區提供）

兩位結訓女性學員表示，平日她們沒有很多機會到華埠一帶，所以這次安排很有特色也使她們開了眼界。不過她們都表示喜歡亞洲美食，如蛋撻令人念念不忘，也久聞85度C 這類麵包店的大名。長期義工Gene Feigelson 則表示華埠社區商家很期待女性員警、特別是亞裔女性員警加入行列，與社區互相支持維護治安及促進社區警民溝通。