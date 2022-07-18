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黃思賢專責宣導哈里斯縣選務

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣選務辦公室華人社區統籌召集人黃思賢（中）與Gene Feigelson(左)、徐立等二位資深選務人員。（記者封昌明／攝影）
哈里斯縣選務辦公室華人社區統籌召集人黃思賢（中）與Gene Feigelson(左)、徐立等二位資深選務人員。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣選務辦公室華人社區統籌召集人黃思賢，7月12日在Bayland Park社區中心舉行選前說明會，就即將在11月8日舉行的選舉向民眾說明投票機的使用方式，聯禾地產經紀人Gene Feigelson及多年來一直參與選務工作的徐立都前往聆聽並且操作投票機，親身體驗哈里斯縣選務辦公室積極地為選民準備的各項服措施。

黃思賢說，該辦公室為鼓勵選民出來投票，目前所有語系的工作人員，都各自前往各語系社區進行說明，教育民眾先登記成為選民，才能投票讓社區的聲音透過選票發出來，同時這也是身為美國公民的責任。

今年期中選舉將於11月8日投票，將選出德州州長、哈里斯縣縣長及第2及第4區的區長，黃思賢鼓勵民眾出來投票，並在10月11日前完成選民登記，如果在這之前曾經有搬家或結婚等因素身份資料有改變，都需要再做一次登記。今年一樣有提供65歲以上的長者郵遞投票的服務。

已經在投票所擔任工作人員5、6年的徐立表示，他移民休士頓20餘年，直到退休後才加入選務投票工作，就他的經驗，小型選舉華人民眾投票的意願都不高，只有總統大選時大家動作才會積極一點，但他看到哈里斯縣的投票設備年年都有進步，他們的目的無非就是希望大家都出來投票，展現民主的機制。

聯禾地產經紀人Gene Feigelson更是資深選民，他熟稔多年來哈里斯縣的各項選舉變革，也積極參與各項公益活動，他也呼籲選民要出來投票，除了可以透過民意代表監督政府外，也可以用選票讓政府的預算做公平的分配。

黃思賢指出，德州有254個縣，每個縣都有一位縣長、四名區長，負責為全縣提供基本服務（消防和救護車除外），包括：稅收，監獄，防洪，法律，住房，教育，經濟，社區服務，交通，衞生服務等。

哈里斯縣總面積有1778平方公里，人口數473萬1145人居德州各縣之冠，登記選民超過250萬人，依據往年的投票數顯示，2014年有11萬5591票、2018年有10萬8549票、2022年18萬9351票。

轄區內若有民眾的場所想成為投票站，必須向 [email protected]發送申請電郵。電郵必須具體說明希望把哪個地點（城鎮的一部分)申請成為投票站 ，具體提供一個設施名稱和地址申請成為投票站。有關單位必須對投票站預定地，進行評估以符合成為投票站的標準。

民眾若想了解更多選舉訊，可上網https://lp.constantcontactpages.com/su/DBMvCG8/Chinese登錄。若想成為投票所，也請上網：Voting Location Interest Form (google.com)登錄。如果有任何關於選舉的事務可洽Communications & Outreach Coordinator (Chinese) ，華人社區統籌召集人：黃思賢 [email protected]，電話：713-274-4864。中文服務專線：(713)274-8203，或上網Harris Votes.com，選民熱線電話713.755.6965或713.274.8200。

投票 德州 華人

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