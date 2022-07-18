德州8歲女童仿效「昏迷挑戰」致死 家人告抖音

因為仿效昏迷挑戰而死的八歲女童 Lalani Erika Walton。（KHOU）

抖音 （TikTok）熱門活動「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）的法律爭議不斷，已有不少幼童因為仿效其危險行為而意外死亡。最新訴訟是居住在德州 天普市的八歲女童 Lalani Erika Walton與密爾瓦基的九歲女童Arriani Jaileen Arroyo，她們家人的律師近日已在加州高等法院提告，要求抖音為散布危險影片負起法律責任。

昏迷挑戰的方式是以腰帶、繩索或繫繩勒脖以讓自己昏迷，但是許多幼童發現呼吸困難時卻無法掙脫，德州的Lalani Erika Walton就在2021年7月15日因為仿效昏迷挑戰而身亡。她的繼母原本要求女孩在去游泳 前先把房間打掃乾淨，但當繼母小睡醒來後卻發現女孩不見身影，到她的房裡查看才發現Lalani Erika Walton已經氣絕身亡。

繼母靠著鄰居的幫忙才能將女孩屍體由吊繩上放下，法醫判斷女童是死於自主性缺氧，很可能是為了模仿抖音的昏迷挑戰所致。繼母表示，小孩的泳裝都已經擺好放在床上，顯示她是想去游泳而非自殺。因此與案情類似的Arriani Jaileen Arroyo家屬聯合控告抖音，Arriani Jaileen Arroyo死於2021年2月26日。

訴狀指出，抖音的運算方式特意且不斷推播昏迷挑戰的相關影片給兩名女童觀看，因此引發兩人的好奇心，最終導致兩人喪命。控方主張，畢竟抖音投入鉅資設計出來的運算系統，卻將明知危險的內容推播給不知情用戶，因此抖音應該為系統推播致死內容給兩名女童負起責任。