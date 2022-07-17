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染疫還堅持工作壞處多 專家：恐留禍根

編譯組／綜合報導
新冠確診卻堅持隔離期遠距工作反倒可能留下長期禍根。(Unsplash／Luke Peters)
新冠確診卻堅持隔離期遠距工作反倒可能留下長期禍根。(Unsplash／Luke Peters)

上從聯邦防疫大將佛奇（Anthony Fauci），下至舊金山市長布里德（London Breed），這些公眾人物都在新冠確診後堅持繼續遠距工作。當然，他們的表態一方面是給民眾信心，一方面也為了展現負責任的決心。但是醫療專家強烈反對，因為大家都錯把新冠當「著涼」，以為可以靠著意志力就能繼續工作，但事實上，新冠是急性傳染病，不給身體好好休息的時間，未來恐怕會演變成長新冠，或留下其他禍根。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的統計發現，10%的人在得了新冠之後還是抱病工作，部分原因是因為經濟壓力太大，停工一天就會入不敷出，另一方面是來自主管的要求，希望他們就算生病還是要展現鬥志。但是洛杉磯時報訪問到的多位專家都說，這絕對是個錯誤想法。

Cedars-Sinai Medical Center的心臟科專家Susan Cheng、Keck Medicine of USC的家醫科專家Caitlin McAuley與Mount Sinai Health System的復健科專家David Putrino，接受洛杉磯時報訪問時都強調，新冠是種急性傳染疾病，不是一般的「著涼」，更何況就算著了涼，人也該好好休息，逼自己使出八成氣力繼續工作，只會讓身心狀況越來越糟。

他們指出，過去的研究發現，染病後的白老鼠，活動能力明顯變差，人類染病也是同樣道理。更何況長新冠已經出現，不願好好休息，讓自己遠離工作這類勞心勞力的事務，真正地休息 10至20天吃好睡好，癒後狀況只會更差，也許數個月甚至更長時間，都不能再跟以前一樣全力打拚。

專家指出，公眾人物染疫還堅持工作其實是很不好的示範，降低民眾對新冠後遺症的警覺心，因為染病之後，不但活動能力變差，連判斷能力也會變差，因此勉強自己做出決定，最後很有可能導致無法挽回的錯誤。因此除非逼不得已，否則感染新冠後還是應該遠離工作，避免演變成長新冠，甚至留下身心後遺症。

洛杉磯 佛奇 舊金山

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