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墮胎權倒退 前德州參議員戴維斯失望

編譯組／綜合報導
德州民主黨大會。(推特 @texasdemocrats）
德州民主黨大會。(推特 @texasdemocrats）

達拉斯16日舉行德州民主黨大會小鳥女士早餐會（Lady Bird Breakfast），討論最高法院上月推翻羅訴韋德（Roe vs. Wade）案。前德州參議員戴維斯（Wendy Davis）會中演講時，對墮胎權的倒退感到失望。

1973年1月22日，聯邦最高法院裁決羅訴韋德案，確立美國婦女獲得墮胎合法權利，就在同一天，前總統詹森（Lyndon Baines Johnson）去世，享年64歲。

在當天早餐會上，詹森的女兒詹森（Luci Baines Johnson）回顧其父母親，緊接著介紹來自福和市（Fort Worth）的戴維斯，她在近十年前支持墮胎權。

詹森說，「我今天站在這裡，替戴維斯的勇氣和對社區承諾感到高興。」

戴維斯演說中，將德州比做「激烈德式的州」（Gilead-like state），這是指阿特伍德（Margaret Atwood）改編成電視劇的小說「侍女的故事」（The Handmaid's Tale）中虛構的嚴酷虛構的神權政治。

民主黨人猶豫不決的部分，歸咎於墮胎權的倒退。「我們知道，過道另一邊的那些殘忍演員，從未被這種事情阻撓過。我們不能只走謹慎的道路，只做我們認為可能的事。」

民主黨籍，德州總檢察長參選人，前移民和美國公民自由聯盟律師加爾薩（Rochelle Garza）稱，「如果我們要改變德州，需要女性領導者」。

她在2017年挑戰川普政府，替一名被聯邦拘留但被拒絕墮胎的青年移民者辯護，引發全國關注，最終獲勝。

加爾薩隨後邀情幾名女性上台，包括提名農業專員的海斯（Susan Hays）、提名主計長的杜丁（Janet Dudding）等。

小鳥女士早餐會，是大會最後一天舉行，民主黨人希望，烏瓦德（Uvalde）慘案後，墮胎權和槍枝管制等議題，將鼓勵民眾投票。

根據休士頓大學近期一項民調顯示，69%選民認為，槍枝管制是一項極為重要或非常重要的問題。

墮胎 德州 民主黨

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