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移民、供電、槍枝暴力…德州2州長候選人 口水戰爭選票

編譯組／綜合報導
年底選戰前，德州州長兩位候選人天天交鋒。左為歐洛克，右為艾伯特。（KHOU）
年底選戰前，德州州長兩位候選人天天交鋒。左為歐洛克，右為艾伯特。（KHOU）

休士頓KHOU電視台分析，準備角逐年底德州州長大位的兩人，現任州長艾伯特與挑戰者歐洛克，都面臨頭痛問題，從非法移民到供電問題，無一不是牽一髮動全身的挑戰，一邊跟上瞬息萬變的局勢，一邊爭取更多民意支持，將是他們到11月決選前的每日必修課。

對於電力問題，有的受訪民眾非常擔心，例如休士頓市民Kel Froelich就說，天氣愈來愈熱，想當州長就要提出穩定供電方案；但也有民眾不覺得電力會是個大問題，如Tony Eckhard就說，他不是太擔心。但艾伯特與歐洛克顯然不是，單是11日供電吃緊一事，雙方就展開唇槍舌劍。

艾伯特的選戰發言人Mark Miner說，歐洛克一定希望德州電網再度崩潰，但是電力可靠委員會（ERCOT）撐過難關了。但歐洛克也反擊道，艾伯特要大家每個月平均繳上45元電費，但是卻不願意改善供電網絡。

KHOU政治分析師Bob Stein說，這類的交鋒未來幾個月可說是家常便飯，雙方都希望自己沒事，但是電力問題、移民問題，還有烏瓦德（Uvalde）的校園槍擊案，每天都可能有新的轉變。

Bob Stein說，艾伯特或許可以靠邊界問題攏絡共和黨基本盤，但是烏瓦德案對艾伯特就不太妙了，每當後續新聞出現，民眾就會開始抱怨共和黨的缺點，這對艾伯特可不是好事。

非法移民 德州 共和黨

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