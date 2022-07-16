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曾說「對幫他入主白宮感羞恥」 川普前競選經理盼回鍋

【聖安東尼奧訊】

聖安東尼奧網路程式設計師帕斯凱爾(Brad Parscale)，是川普在2016年總統大選中逆勢勝出的最大功臣之一，國會暴動時他曾對川普嚴詞批評，但現在他卻又在極力爭取川普在2024年大選時重用他。

帕斯凱爾出身於堪薩斯州，身高6呎8吋，他在1990年代中期搬到聖安東尼奧就讀德州大學，是聖安東尼奧分校籃球校隊的隊員。他原本對政治沒有興趣，第一次在德州投票是2016年，川普競選團隊當時徵召他擔任「數位主任」(digital director)，他很快就承襲到川普的猛犬出擊作風(attack-dog style)。

他在臉書上用別出心裁的方式登廣告，並利用「微目標」(micro-targeting)瞄準法，針對共和黨員激發投票意願，讓川普奇襲打敗被看好的喜萊莉。因為他的重大貢獻，川普在2020年競選連任時用帕斯凱爾擔任競選經理(campaign manager)。2020年夏季川普在民調上大幅落後，帕斯凱爾被降職後鬱鬱寡歡，他的妻子有一天打電話報警，怕他會尋短，光著上身的帕斯凱爾被警察撲倒在地戴上手銬的視頻，在各大媒體上廣泛播出。

在7月12日舉行的國會聽證上，帕斯凱爾在去年1月6日發給皮爾森(Katrina Pierson)的訊息曝光，他對川普拒絕認輸並煽動暴徒攻擊國會的手段嚴批：「身為總統的人竟然想掀起內戰，這會給國家帶來動盪，我對當年幫助他入主白宮感到羞恥。」

但帕斯凱爾很快改變心意，暴動後一個月他開始鼓勵川普宣告加入2024年的選戰，有人透露在暴動後七周，帕斯凱爾和川普見面會談，帕斯凱爾希望川普讓他在2024年的選戰中再度擔任數位主任。當時川普應該還不知道帕斯凱爾與皮爾森之間互送的那些訊息。

聖安東尼奧快訊報專欄作家賈西亞(Gilbert Garcia)指出，帕斯凱爾和聯邦參議員格蘭姆(Lindsey Graham)以及眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)是同一流的，當川普鼓動暴徒攻入國會時，他們以為川普的政治生涯必然就此告終，因此他們義正詞嚴的批評，但事件過後他們又看出絕大多數的共和黨員仍然對川普忠心耿耿，他們遂改弦易轍，又跑回來拍川普的馬屁。

川普 德州 投票

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