協助推展業務 經文處長向台資旅館業致謝

羅復文（右五）問候北美旅館業者，陳清亮（右三）、陳美芬（右六）及何怡中（左三）偕力盡地主之誼。（僑教中心提供）

北美洲台灣旅館 公會聯合總會第17屆年會暨美南台灣旅館公會第30屆年會7月8日在休士頓 聯合舉行，部分成員並於7月9日到10日到奧斯汀進行投資考察。休士頓駐台北經濟文化辦事處處長羅復文8日由副處長王韋龍、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任黃依莉陪同出席年會，並親切問候來自全美各地、超過250位台資旅館業者，包括聯合總會創會總會長邱垂煌。

羅復文於年會致詞時感謝旅館公會多次協助辦事處推展業務，如接待國內來休士頓參加世界錦標賽的桌球隊及機器人團隊。陳奕芳特別提到旅館公會每年協助僑教中心辦理國慶活動及台灣學生搭僑計畫，並聲援台灣參與世界衛生大會。這是2019年之後聯合總會首場大型年會，規模雖因疫情縮小，但活動內容精采一如往昔，歡樂歌聲中伴隨摸彩中大獎的喜悅。

由於德州 首府奧斯汀近年大量湧入科技移民，房市看好，主辦單位特地安排訪賓到當地考察。其中北美洲台灣旅館公會聯合總會名譽總會長、美南銀行榮譽董事長李昭寬的牧場多角經營，十分成功，頗值得借鏡。此外，奧斯汀除了是「矽丘」，歷史文化環境極佳，也是吸引旅館業者深度探訪的原因。

身兼兩會的總會長及會長，陳清亮不辭辛勞，全程出席為期三天的活動，和太座僑務委員陳美芬熱情的善盡地主之誼，是名副其實的大家長。美南台灣旅館公會理事長何怡中精心策畫活動細節，充分展現旅館業者「以客為尊」的企業精神，更是博得眾人喝采，都認為德州值得再次造訪。