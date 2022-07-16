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槍殺6旬翁 16歲少年將送成人法庭審判

編譯組／綜合報導
身亡的Ali Elbanna。（CBS）
身亡的Ali Elbanna。（CBS）

2021年11月16日殺害60歲男子的一群少年歹徒，其中16歲的Camron Range已經確定將由成人法庭審判。被告最重刑期可達終身監禁，且須服刑滿40年才能申請假釋。

回顧當時，Camron Range與17歲的James Levels、17歲的Janiya Lashay Miller、19歲的Jacoby Bryce Tatum共四人，先是搶了兩支手機，然後在達拉斯Costco停車場找上正在裝東西的Ali Elbanna ，但在糾纏過程中，Camron Range開槍殺了Ali Elbanna。

James Levels與Janiya Lashay Miller仍然在監，但Jacoby Bryce Tatum因罪證不足已獲保釋。Camron Range則是在法院裁定後，可以待在少年監獄直到成年。

Ali Elbanna是來自黎巴嫩的移民，住在達福地區（Dallas-Fort Worth）已有30多年，身後留有一妻與五子。女兒Iman Elbanna表示，她們直到開庭才知道，Camron Range是個前科累累的人；殺害她父親前才獲得保釋，但之後卻又擺脫電子腳鐐還偷車行搶，「如果達拉斯少年司法制度有用一點，她爸爸可能還活著」。

法官Cheryl Lee Shannon經過一周的轉移審判後決定將Camron Range移送成人法庭受審，Ali Elbanna的家人都很欣慰，但她們強調這只是尋求正義的第一步，未來她們還有很長的路要走，希望她們的努力可以避免下一個受害者。

監獄 手機 移民

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