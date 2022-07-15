SpaceX火箭推進器靜態測試爆炸 無人軌道試飛或延後

SpaceX本周在德州最南角波卡奇卡的火箭推進器靜態測試以爆炸起火收場。(NASASpaceFlight.com)

太空探索科技公司SpaceX ，本周在德州最南角波卡奇卡(Boca Chica)進行的火箭推進器靜態測試(booster static testing)以爆炸起火收場，原定在本月稍後從星辰基地出發的飛行任務看來極可能要延後。

在NASASpaceFlight.com(航太總署太空飛行)網站上，11日(周一)那天可以看到即時的超重推進火箭(Super Heavy booster rocket)測試的實況，NASA的克里斯柏根(Chris Bergin)當場在推特上給觀眾講解，到下午4時30分左右，畫面上出現一個大火球，接著熊熊烈焰和烏黑濃煙升起，給柏根和正在觀看的太空迷造成震撼。

SpaceX創始人與執行長馬斯克 (Elon Musk)隨即動身前往波卡奇卡，幾個小時候他在推特上發文，承認情況不妙，火箭團隊還在評估損壞的狀況。稍後他又表示，用手電筒目測觀察，損壞的情況似乎不太嚴重。

從2020年下半年到2021年上半年，SpaceX在高海拔發射升空測試(high-altitude test launches)中一共損失了四具火箭，當火箭在返回地面試圖著陸時發生大爆炸。馬斯克計畫把沒有正式立市的波卡奇卡村改名為星辰基地(Starbase)，他在這裡已投資至少十餘億元，星辰基地現有員工數量約為1600人。

SpaceX原本計畫的首次無人軌道測試飛行(first unmanned orbital test flight)看來必會延後，這款火箭和太空船的設計是要把太空人 送進地球軌道、送上月球和火星，將來甚至還可以到更遠的地方。

預期在首次無人軌道測試飛行中，推進節(booster stage)在升空後不久會與星艦太空船(Starship spacecraft)分離，推進節會降落到墨西哥灣中或回到星辰基地由發射塔接住。星艦太空船則會繼續前進，到離地表約250公里的外太空做軌道飛行，最後會返回地球，在太平洋上做「有動力、有標的的降落」(powered, targeted landing)。