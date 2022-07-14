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達福華裔青少年夏令營 新生代接棒

【達拉斯訊】
全體人員開心大合照，為活動畫下句點。（僑教中心提供）
全體人員開心大合照，為活動畫下句點。（僑教中心提供）

疫情睽違兩年的達福地區華裔青少年夏令營(DFW Chinese Youth Camp)，由達福地區華裔青少年聯誼會於7月3日至7月9日在阿靈頓德州大學盛大展開，吸引當地及鄰近城市青少年逾250人報名參加。

結業式當天場面熱鬧非凡，休士頓文教中心副主任黃依莉，以及僑務諮詢委員谷祖光、羅玉昭、曹明宗及方芸芸等人都到場共襄盛舉，共同見證學員一周的活動成果。

擔任創營營長的谷祖光表示，CYC自1989年創辦以來至今已逾30年，邀集在地中文學校和僑界人士擔任義工，是達福地區深具傳承意義的重要活動。擔任營長多年的資深僑領李庭槐則說，今年起正式交棒給30歲出頭的薄文楊(Young Po)擔任新營長，感謝他帶領年輕團隊一手包辦統籌規劃。黃依莉說，年輕人接下CYC業務重擔，展現主辦單位積極進行世代交替與經驗傳承的決心，她代為轉達僑委會感謝之意。

為了給學員們最好的課程內容，CYC遠從波士頓及臺灣請來專業老師教導舞蹈及扯鈴技藝，並在7月9日下午的結營式中展現學習成果給家長及親友。當天500個座位坐無虛席，學員們穿上亮麗鮮豔的舞衣，手持自製道具，跳著一段又一段深具民族文化魅力的舞蹈，表演扯鈴時也大秀金蟬脫殼、拋鈴、繞線放棍等招式，讓人目不暇給；在場各界人士對於學員們努力不到一個星期就能有如此精湛演出讚嘆不已。

學員感謝陪伴他們一周的輔導員、助教、導師及工作人員，也很高興有機會來CYC，從一開始不想參加到後來的離情依依，心態上的轉變是當初想像不到，期間學到許多有趣事物也認識不少朋友，未來一定會再相聚。家長則感謝承辦單位在疫情期間堅持籌辦活動，讓孩子學習不中斷，藉著學習傳統文化及團隊合作，擴展生活經驗培養獨立人格，增進同儕互動及對文化的認同，對於孩子們露出充滿成就感的笑容也同感欣慰。

谷祖光(前排左三)、李庭槐(後排左一)與工作團隊鼓勵僑青接班不遺餘力。 （僑教...
谷祖光(前排左三)、李庭槐(後排左一)與工作團隊鼓勵僑青接班不遺餘力。 （僑教中心提供）
學員展現舞龍舞獅學習成果。（僑教中心提供）
學員展現舞龍舞獅學習成果。（僑教中心提供）

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