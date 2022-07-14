10月飛中國 機票有望便宜40%

10月後回國機票有望降價。（本報檔案照）

在美華人回國，除了做核酸拿綠碼，異地隔離等阻礙以外，高昂的機票價格也讓他們望而卻步。隨著中國政府鬆綁入境中國政策，前往中國的機票價格出現回落跡象，有票務業者表示，未來幾個月票價預計將持續走低，10月時，票價有望下降40%。

票務業者顧彬彬表示，兩、三個月後，從美國直飛中國的中國籍航司航班票價近6000美元，美國籍航司的直飛中國航班稍貴，價格近7000美元。他表示，10月份後，價格將更加理性一點，票價將會比現在下調40%左右，屆時機票價格預計在4500美元左右。

直飛回中國，落地城市不同，機票價格差異也很大。目前從洛杉磯飛回中國的直飛航班中，中國籍航司有六個，共四條航線，分別飛抵廈門、廣州、深圳、北京 。從紐約出發的有一個中國籍航司，飛抵上海。而美國籍航司直飛中國的目的地只有上海。11月之後，中國籍航司中，票價最低的可能是北京、深圳航線，機票價格不到3000美元。日期越遠，航空公司賣的價格越低。

除了直飛航班，目前很多民眾也可考慮轉機第三國。不過這類航班雖然價格較便宜，但限制頗多。例如有1000美元出頭的前往中國機票，經由馬尼拉再到台北，最後降落廣州。整個行程除了要中轉兩次很麻煩外，還有各類規定。例如6月15日起開放可以在台灣中轉，但要求轉機旅客停留時間內12小時，且限當日轉機，不可跨日；轉機旅客須持有啟程日前2天内的PCR陰性報告。

顧彬彬說，中國政府規定，經過第三國轉機的民眾，必須有當地中國領事館賦予的綠碼，而目前可轉機的大部分國家都必須隔離才能入境，因此取得綠碼會相對麻煩。目前取得綠碼較為方便的轉機地區，應該是香港 。

另一位機票業者Jay表示，時間寬裕的民眾，可以選擇在第三國拿綠碼順帶入境遊玩幾天。他說，如果選擇7、8月在韓國轉機，價格還不錯，大約2000美元左右。目前去韓國不用隔離，比香港方便很多。如果以前有韓國簽證，仍然可以使用，不需要另外預約。另外一條線路是新加坡 轉機回國，但新加坡回國機票較貴，算上住宿折騰，和美國直飛回去經濟成本上相差不大，唯一的好處是當地說中文，旅遊也很方便。