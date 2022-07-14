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Tyson等牛肉加工廠 在德州挨告操縱價格

編譯組／綜合報導
食品經銷商Sysco與其他業者，指控Tyson Foods等四家牛肉加工廠共同操縱、哄抬牛肉價格。(Sysco臉書)
食品經銷商Sysco與其他業者，指控Tyson Foods等四家牛肉加工廠共同操縱、哄抬牛肉價格。(Sysco臉書)

NBC 5電視台報導，包括美國最大食品經銷商Sysco Corp.與其他業者，近期在德州提起聯邦訴訟，指控Tyson Foods、JBS、Cargill和National Beef四家牛肉加工廠共同操縱、哄抬牛肉價格。

該訴訟稱，至少自2015年來，這些公司合謀壓制屠宰牛隻數量，以幫助推高牛肉價格。該指控類似於自2020年以來，在明尼蘇達州聯邦法院審理的零售商、牧場主、餐館和其他批發商共同提起的訴訟。

除牛肉外，豬肉和雞肉加工相關業務，也有類似定價訴訟案正進行中。

Sysco Corp.企業的訴訟稱，這些公司限制屠宰牛隻數量，壓低肉類加工廠向牧場主支付的價格，哄抬牛肉價格，提高肉品生產商利潤。肉品生產商控制著全美80%以上牛肉市場。

訴訟指出，這些公司「通過合謀限制所販售牛肉的供應並固定價格」。該訴訟引用一位曾在肉類行業工作的證人，證實肉類公司之間存在「共謀」。

大多數被告公司並未立即回應Sysco訴訟，但他們在其定價訴訟中，替自己行為進行辯護。儘管JBS公司在今年早些時候的一起訴訟中，同意以5250萬和解。作為該交易一部分，該公司並未承認任何不當行為。

Cargill發言人沙利文（Daniel Sullivan）說，他公司「對維護市場誠信和展開道德業務努力充滿信心。」

整體而言，肉類加工產業一直認為，供需因素是推動牛肉和肉價主要原因。長期以來，該產業一直面臨工人短缺問題，有時會限制生產。

疫情期間，許多工人染疫，使工人工作放緩，甚至工廠停工，使勞工問題變得更為嚴重。

自2020年以來，司法部一直調查該行業價格操縱指控，但尚未提供最新調查訊息。

總統拜登（Joe Biden）曾表示，肉類行業競爭加劇，將有助降低食品價格，因此政府提供10億元幫助建立和擴大獨立的肉類加工廠。

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