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歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

中國入境鬆綁 華人仍卻步

本報記者／綜合報導
回中國政策雖然鬆綁，在居高不下的機票價格、繁瑣的隔離、核算政策，依然讓在美華人望而卻步。（本報檔案照）
回中國政策雖然鬆綁，在居高不下的機票價格、繁瑣的隔離、核算政策，依然讓在美華人望而卻步。（本報檔案照）

近日，中國政府宣布一系列新的回國政策，較之前有所鬆綁。包括允許第三國轉機，隔離時間由從前的14+7，下降為7+3、簡化核酸檢測等。這無疑讓海外華人喜出望外，不過冷靜下來分析，回國之路似乎並沒有變得更容易。有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。

今年3月31日由中國廣州出發飛抵洛杉磯的王女士，持有B2探親簽證。王女士來美國的目的是看望兒子，她的簽證原本是在9月29日到期。可當她近日準備購買回國機票時，卻嚇傻眼，現在買一張從洛杉磯飛廣州的機票，需要5000元左右，某些日期甚至高達1萬元。王女士說，從5月份開始到現在，她一直都非常關注機票價格變動情況，雖然常有新聞報導，未來幾個月機票價格將有所下降，但實際觀察後發現，機票價格雖然下跌，但降幅並不明顯。考慮到如今人民幣兌美元又在不斷貶值，換算過來機票價格更高。

此外，目前回中國的隔離政策雖然鬆綁，但隔離住酒店的費用依然不菲，再加上航班熔斷，中國大陸各個省份隔離政策差別很大等不確定因素，她最終決定向移民局發出簽證延期申請，打算待到2023年3月，再返回中國。

王女士目前已經在兒子的幫助下遞交簽證延期申請，申請過程很簡單，只要提交表格，交申請費455元，打指紋就可以。王女士認為，與其現在花大價錢買機票回國，不如在美國再多待半年，相信到時候機票價格的下降會更加明顯。絕對能值回交給移民局的費用，而且還能陪伴多年未見的兒子，真可謂是一舉兩得。

與王女士有相同看法的民眾，其實不少。機票業務人士顧彬彬表示，目前回國機票需求量並不很大。他說，雖然每年5月至7月是回國航班旺季，但今年情況比較反常，主要是因為回國主體留學生該回去基本已經回國，剩下的一部分人都是比較在意價格，處於觀望態度。他們期待未來航班增加後，票價能夠進一步降價。顧彬彬說，雖然機票整體有下降趨勢，但目前機票價格仍遠高於疫情前，並且有的票價特別高，例如舊金山飛上海的航班，經濟艙就可高達近萬元。

對於新推出的7+3隔離政策。顧彬彬說，其實每個地區有不同規定，對於入境中國後，目的地非入境城市的民眾，隔離就不止7+3。以從北京入境為例，目前北京當地的隔離政策，是10天集中隔離加7天居家隔離。10天的集中隔離結束後，若目的地為北京，將會轉運回社區，進行接下來的7天居家隔離。 若目的地不是北京，則在10天的集中隔離後，還需要再集中隔離4天，才可以離開北京。回到其所在的地區，又要服從當地的規定，再次進行隔離。

有滯留美國的華人表示，新的政策雖然鬆綁，但回去一趟還是很麻煩，隔離、核酸政策不說，航班還很少，價格依舊較高。中國政府只有取消「五個一」政策（一航司一國家一航線一星期一航班），增加航班，並取消熔斷，才能算真正的鬆綁。

北京 簽證 移民局

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