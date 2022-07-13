我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

赴中國至第三國轉機 仍須2次檢測

本報記者／綜合報導
中國政府開放第三國轉機，但轉機涉及轉機國家的相關政策要求，買票前需做好相關功課。（檔案圖）
中國政府開放第三國轉機，但轉機涉及轉機國家的相關政策要求，買票前需做好相關功課。（檔案圖）

從美國飛中國的單程機票經濟艙單程一度飆升到6000元，甚至到7000元，無形給回中國的華人增加經濟負擔。如今中國政府放寬防疫政策，允許入境中國的旅客能從第三國轉機，而不是之前要求的直飛，這樣往返中美的機票大概能節省至少60%。不過轉機涉及轉機國家的相關政策要求，買票前需做好相關功課。

如果選擇從加拿大轉機，統一按照登機前兩天和一天做兩次PCR核酸檢測，不接受任何快速檢測和自測盒，兩次核酸需要至少間隔24小時以上，部分使領館要求不同機構交叉檢測，並在同一個加拿大使領館的領區內檢測並申請健康碼。這意味著需要在美國獲得駐美使領館簽發的健康碼，且也在加拿大獲得加拿大使領館簽發的健康碼。

不少華人喜歡在亞洲國家中轉，好處是總時長比較短，簽證好辦裡，但不同國家也有不同要求。目前在亞洲轉機的中轉國家主要是南韓、新加坡、泰國等地。

以南韓為例，根據中國駐南韓大使館2022年6月30日發布的通知，自南韓搭乘航班赴華（含直飛及經第三國或地區赴華）以及經南韓中轉乘機赴華的中、外籍乘客，必須在起飛前48小時內完成兩次核酸檢測。兩次核酸檢測需間隔24小時以上，憑第一次核酸陰性證明申請藍色健康碼，乘機前航司會查驗藍碼和兩次核酸陰性報告。

泰國和新加坡轉機要求也和南韓類似，要求須在起飛前48小時內完成兩次核酸檢測，且是不同的檢測機構，申請綠色健康碼，取樣方式需為鼻咽拭子。而日本暫未開放對非日本籍旅客以觀光為目的的入境通道，旅客目前無法使用旅遊簽證進入日本轉機，東京兩大國際機場國際中轉區都沒有檢測機構。

檢測 南韓 健康碼

上一則

全美健康城 維州阿靈頓連5年奪冠 華府第4

下一則

赴中國探親簽證恢復 有效期3個月

延伸閱讀

世界晚報╱我必須砍死他！ 上海10歲童做核酸持刀鬧場

世界晚報╱我必須砍死他！ 上海10歲童做核酸持刀鬧場
上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？

上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？
新聞眼／沒把握能成行…日突准簽證 賴清德拿到就啟程

新聞眼／沒把握能成行…日突准簽證 賴清德拿到就啟程
北韓向西部海域發射2枚火箭 南韓密切關注

北韓向西部海域發射2枚火箭 南韓密切關注
北韓向西部海域發射兩枚火箭 南韓密切關注

北韓向西部海域發射兩枚火箭 南韓密切關注
無錫未核酸納徵信系統 「現代版遊街示眾」

無錫未核酸納徵信系統 「現代版遊街示眾」

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程