赴中國探親簽證恢復 有效期3個月

美籍華人得知探親簽證恢復後非常激動，表示回國有望。（受訪者提供）

中國駐美使館日前發布最新通告，美國公民赴中簽證 受理範圍調整，其中恢復疫情 期間暫停的Q1、Q2團聚和探親簽證事項，受到廣泛關注。有華人 分享領事館的回覆郵件表示，之前的十年簽證暫停使用，此次的簽證有效期為三個月。關於這些細節，記者嘗試聯繫洛杉磯總領館，截稿前尚未得到證實。

南加州洛杉磯美籍華人John，在得知探親簽證恢復後非常激動，因為居住在中國的父母身體不好，他急需回國探望，「疫情期間母親多次骨折，父親因高血壓、心臟病住院，他們倆年紀都大了，我一直急著想回去照顧他們，但始終沒有成行。」

早在半年前，John就申請因人道主義原因要求緊急赴華的簽證，當時他提供了父母病情危重的住院證明等各種資料，簽證於2月17日被批准，當時有效期是三個月。在此後的三個月裡，John忙於預定機票，打聽回國防疫隔離等各種事項，「機票很貴，都是上萬美金，而且航班隨時面臨熔斷風險，我幾乎每天都在看機票，想等在簽證過期前，無論如何也要回去。」

John原本打算在上海轉機再回到家鄉，但三、四月期間上海爆發疫情以及封城隔離，打亂了他的計畫，再加上父母所在的城市防疫措施趨緊，不允許外地人進入。 John眼睜睜地看著簽證在5月17日過期，「當時為了辦這個簽證，非常不容易，準備很多資料，花費很長時間，沒想到最後還是沒有回去，覺得很遺憾。」

中國駐美使館上月發布最新通告，恢復探親簽證的消息讓John再次看到回國的希望，他第一時間發郵件給領事館，詢問相關細節。John首先想要知道的是，自己此前擁有的十年探親簽證是否還有效，他很快收到領事館回覆的郵件，告訴他需要重新申請簽證，「說實話，這讓我挺失望的，我的十年簽證有效截止期是2029年，還在有效期內，重新申請簽證意味著又要花費時間、精力。」

此外，John在領事館發給他的鏈接中發現，因人道主義原因緊急赴華的申請還在條款中，「我就挺困惑，像我這樣回國探望病重父母，現在申請簽證還需要再遞交病重通知書、住院證明等資料嗎？」領事館之後給他的回覆是Q1、Q2團聚和探親簽證無需再提供醫院證明。

像John一樣，對於簽證開放的消息興奮之餘提出疑問的華人不少，有華人在網絡上分享了自己收到的領事館郵件回覆，其中明確指出：疫情前頒發的十年多次簽證，目前暫停使用；如果簽證最終獲發，簽證有效期為三個月，即需要在簽證頒發後三個月內入境中國，否則簽證作廢。

對於這些細節規定，網友們評論紛紛，有些認為，這個就是申請一次性簽證，三個月如果不能飛就失效了，現在機票這麼難買，想回去還是難；也有網友認為，至少簽證開放是個好兆頭，雖然政策隨時會變，但恢復探親簽證，有些地方隔離時間也在縮短，對特別想回國的人來說是個好消息。