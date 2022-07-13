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餵鴨汙染環境被罰25萬 夫婦被迫售屋

編譯組／綜合報導
德州賽普瑞斯夫婦餵鴨，遭屋主協會提告。(Fox11)
德州賽普瑞斯夫婦餵鴨，遭屋主協會提告。(Fox11)

德州賽普瑞斯(Cypress)一對退休夫婦因為老是餵鴨子並屢勸不改，造成環境衛生等問題，被社區屋主協會告上法院，索賠金額高達25萬元，這對夫妻現在被迫把房子上市求售。

現年65歲的凱薩琳羅(Kathleen Rowe)和丈夫喬治(George Lowe)十多年前買下這棟面對小河的小房子，夫妻兩人退休後每天早晨坐在前廊的搖椅上，一面喝咖啡一面欣賞河上悠游的鴨子，一看就是幾個小時，永遠都看不厭。有一天他們看到幾隻體型比較大的鴨子，明顯的是從小由人餵養的家鴨，牠們沒有野外求生的本事。

凱薩琳一看就知道這是有人在復活節(Easter)時給孩子買的禮物，農場上有小鴨子出售，明黃色的小鴨特別可愛，買幾隻帶回家飼養。等鴨子長大不再可愛的時候，很多人就把鴨子拿去野放，這些鴨子的生存就受到挑戰，有些人拿麵包去餵鴨子，但麵包的營養不均衡，鴨子的健康受到影響，譬如翅膀無法正常發育。

凱薩琳看不得這些家鴨挨餓，每天早晨拿著一小桶的玉米去餵鴨子，那四隻體型大的家鴨先吃，吃飽走開以後體型較小的野鴨也來找尋剩下的玉米，鴨子習慣跟人接觸以後，經常會跑到住戶前面的花園，把花木的嫩葉吃光，還在草地和道路上拉屎。屋主協會HOA(Home Owners Association)幾度給羅氏夫婦警告，但他們仍然照餵不誤。

屋主協會在6月11日那天向法院呈遞訴狀，要求法官判決羅氏夫婦罰款25萬元，並命令他們不可再餵鴨子。根據社區的法規，如果羅氏夫婦不繳罰款，屋主協會有權力把他們的房子查封拍賣。法院還沒有訂下出庭的日子，但7月上旬羅氏夫婦已請房地產經紀人把房子掛牌求售，但他們仍然繼續在餵鴨子，他們覺得生命可貴，即使犧牲了房子也還是要餵養那幾隻無法獨立生存的鴨子。羅家的隔壁鄰居指出，逼羅氏夫婦搬家手段太毒辣，但鴨子造成太多問題，而問題終究必須解決。

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