德州用電量 今年6次衝新高

持續高溫下，德州已六次打破用電功率紀錄。(ERCOT網頁)

11日(周一)德州 躲過一次輪流停電的威脅，但暑熱的最高峰才剛開始，主管單位電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）指出，電力短缺的問題短期內沒有良好的解決方案，只能靠用戶合作節約能源。

今年至此德州已經幾度碰到電力供應緊繃的情況，目前這波大熱浪 對德州供電系統造成重大負荷，以致於ERCOT在10日(周日)晚間8時候發布警告，要求民眾在次日下午2至8時的用電尖峰時段把冷氣控溫器(thermostat)調高，也不要在這個時段使用烤箱、洗衣機等耗電的設備，以免必須實施輪流停電(rolling blackouts)。

所幸11日並沒有實施輪流停電，但熱浪還在持續，仍難保不會發生。CPS能源公司(CPS Energy)是聖安東尼奧市政府在1942年設立的發電廠，目前擔任臨時執行長的魯迪加爾薩(Rudy Garza)指出，CPS能源所發的電絕對足夠聖安東尼奧的使用量，但CPS能源也是ERCOT系統的一部分，當ERCOT下令讓某些電力用戶停電時，CPS能源只能遵照執行。

CPS能源副總裁梅莉莎索羅拉(Melissa Sorola)指出，德州的全州用電量今年已經六度刷新，而現在只是7月中旬，通常溫度破百的日子最多的是在8月，所以預期還會有許多新紀錄出現。10日(周日)那天德州的最高用電功率是7萬7400百萬瓦(megawatts)，這是周末單日用電的新紀錄，而舊紀錄是9日(周六)那天剛創下的。每百萬瓦約是200戶住宅在大暑天的最高用電功率，也就是每戶平均5000瓦，主要是用在冷氣AC上。

11日(周一)的用電量是7萬8379百萬瓦，那天太陽能發電幾乎達到最高產能，但因為沒有大風，風力發電只達到10%的最高產能。CPS能源的加爾薩指出，該發電廠當天還把多餘的電賣給ERCOT，但他指出以德州目前供電已很勉強的情況來看，只要有一兩間發電廠出問題，就免不了會有大家都不想看到的「輪流停電」出現。