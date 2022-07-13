我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

德州用電量 今年6次衝新高

編譯組／綜合報導
持續高溫下，德州已六次打破用電功率紀錄。(ERCOT網頁)
持續高溫下，德州已六次打破用電功率紀錄。(ERCOT網頁)

11日(周一)德州躲過一次輪流停電的威脅，但暑熱的最高峰才剛開始，主管單位電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）指出，電力短缺的問題短期內沒有良好的解決方案，只能靠用戶合作節約能源。

今年至此德州已經幾度碰到電力供應緊繃的情況，目前這波大熱浪對德州供電系統造成重大負荷，以致於ERCOT在10日(周日)晚間8時候發布警告，要求民眾在次日下午2至8時的用電尖峰時段把冷氣控溫器(thermostat)調高，也不要在這個時段使用烤箱、洗衣機等耗電的設備，以免必須實施輪流停電(rolling blackouts)。

所幸11日並沒有實施輪流停電，但熱浪還在持續，仍難保不會發生。CPS能源公司(CPS Energy)是聖安東尼奧市政府在1942年設立的發電廠，目前擔任臨時執行長的魯迪加爾薩(Rudy Garza)指出，CPS能源所發的電絕對足夠聖安東尼奧的使用量，但CPS能源也是ERCOT系統的一部分，當ERCOT下令讓某些電力用戶停電時，CPS能源只能遵照執行。

CPS能源副總裁梅莉莎索羅拉(Melissa Sorola)指出，德州的全州用電量今年已經六度刷新，而現在只是7月中旬，通常溫度破百的日子最多的是在8月，所以預期還會有許多新紀錄出現。10日(周日)那天德州的最高用電功率是7萬7400百萬瓦(megawatts)，這是周末單日用電的新紀錄，而舊紀錄是9日(周六)那天剛創下的。每百萬瓦約是200戶住宅在大暑天的最高用電功率，也就是每戶平均5000瓦，主要是用在冷氣AC上。

11日(周一)的用電量是7萬8379百萬瓦，那天太陽能發電幾乎達到最高產能，但因為沒有大風，風力發電只達到10%的最高產能。CPS能源的加爾薩指出，該發電廠當天還把多餘的電賣給ERCOT，但他指出以德州目前供電已很勉強的情況來看，只要有一兩間發電廠出問題，就免不了會有大家都不想看到的「輪流停電」出現。

德州 熱浪

上一則

赴中國探親簽證恢復 有效期3個月

延伸閱讀

影／德州烏瓦德羅布小學槍案 官方影音公布警方攻堅準備

影／德州烏瓦德羅布小學槍案 官方影音公布警方攻堅準備
德州降用電需求預測 緩停電威脅

德州降用電需求預測 緩停電威脅
德州孕婦開上共乘車道 辯稱胎兒是第2人 交警仍開出275元罰單

德州孕婦開上共乘車道 辯稱胎兒是第2人 交警仍開出275元罰單
德州禁調查跨性別兒童家庭 總檢察長擬提起上訴

德州禁調查跨性別兒童家庭 總檢察長擬提起上訴
想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬
德州教育理事會「轉右」 保守特許學校料將增加

德州教育理事會「轉右」 保守特許學校料將增加

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程