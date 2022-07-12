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休士頓台灣同鄉 悼念安倍前首相

記者封昌明╱休士頓報導
台灣鄉親前往日本駐休士頓領事館表達安倍晉三的追思。 （記者封昌明╱攝影）
台灣鄉親前往日本駐休士頓領事館表達安倍晉三的追思。 （記者封昌明╱攝影）

日本前首相安倍晉三( Shinzo Abe)日前遭刺殺身亡。休士頓僑界7月11日在僑務委員陳美芬、陳建賓、張世勛、僑務諮詢委員宋明麗、楊明耕、僑務顧問林翠梅、台鄉會會長陳逸玲、前會長周建佑、台美學會前會長吳本立、台灣旅館公會會長陳清亮等30餘位僑領及鄉親前往日本駐休士頓領事館進行追悼及默哀，場面莊嚴。

日本駐休士頓領事館外交人員獲悉一行前來追思，特別佈置了素白桌面，擺放安倍的遺像及鮮花，供眾人憑弔，並設簽名簿讓大家簽名留念，松年學院院長許勝弘還特別留筆「巨星折損世界哀，精神永在台灣愛」，楊明耕則播放著安倍生前最喜愛的「花正在開」樂曲，表達對安倍的追思

宋明麗代表休士頓台灣同鄉會悼念安倍前首相發表聲明：安倍前首相一路以來都堅持力挺台灣的外交立場。休士頓台灣人社區尤其感念他曾說過的一句名言「台灣有事，即是日本有事」，支持台灣不遺餘力，是對台灣最好的日本首相。更在台美日印太安全對話時，稱讚台灣是「民主領袖」，並鼓勵「崛起吧！台灣！」

安倍前首相生前積極配合美國的印太戰略，努力增進日本與美國、澳洲、印度和東南亞各國的關係，積極應對和抵制中共在印太地區的軍事影響和經濟影響，對台灣未來的長期安全做出了積極的貢獻。

安倍在任首相期間，日本政府對台灣提供的各項幫助，包括在疫情期間台灣最困難的時候提供疫苗；過去中共禁止進口台灣鳳梨，他馬上積極在社群媒體上幫台灣農民行銷鳳梨；當台灣花蓮發生地震，他用毛筆寫「台灣加油」表示關懷；他力挺台灣加人CPTPP(跨太平洋夥伴)，WHO(世界衛生組織)；長期做出努力增進美日台三方盟友關係，以及多次發表講話呼籲日本和台灣共同做出努力以保衛自由、民主、人權和法制的共同價值。

安倍前首相遇刺以後，海內外台灣人，像懷念自己家人一樣沉重。悼念無法以言語表達悲痛，除了憤怒及嚴厲譴責槍手外，謹此對安倍前首相的家屬及日本的朋友致上最深的哀悼，並祈願日本平安。

安倍晉三手書「台灣加油」。（全美台灣同鄉會提供）
安倍晉三手書「台灣加油」。（全美台灣同鄉會提供）

安倍 日本 休士頓

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