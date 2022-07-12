德州降用電需求預測 緩停電威脅

德州高溫，用電量吃緊。(ERCOT網頁）

彭博新聞社報導，德州 電網營運商11日下調對電力需求的預測，緩解全美第二大人口停電威脅。

根據該州主要電網營運商，電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）數據，預計12日電力使用量將達78.3吉瓦（gigawatts），低於前一天預估的80吉瓦。根據ERCOT，一吉瓦電力，可替德州約20萬戶家庭供電。

今年夏天，全球電網面臨嚴峻考驗，因氣候變遷，使高溫 屢破紀錄，而俄羅斯與烏克蘭戰爭，也導致燃料供應緊張。

在美國，官員們警告，從五大湖到西海岸，全美大部分地區都可能面臨停電風險。德州今年的電力需求也創下多項紀錄。

國家氣象局氣象學家奎格利（Andrew Quigley）表示，該地區正面臨「最嚴重的高溫」，最糟糕的情況，可能持續至12日後，包括德州中部高溫恐達110度，包括奧斯汀、聖安東尼奧等城市在內，高溫恐破紀錄，休士頓最高溫也可能接近102度。

至本週晚些時候，溫度才可能出現些微下降，至90度到100度間。

此外，根據德州區塊鏈協會（Texas Blockchain Association）數據，幾乎所有主要的加密貨幣挖礦業務，都縮減營運規模，允許約一吉瓦電量回流電網。過去一年，德州加密貨幣挖礦產業興盛，導致人們擔心該產業電力密集的營運模式，會影響該州電力營運。

德州電網在冬季風暴 過後一年多，仍受到密切關注。該風暴導致德州大部分地區停電數日，超過240人死亡，真正經濟損失高達500億元。該危機發生後，官員實施一系列改革，但批評人士稱，該系統至今依然脆弱。