德州人語／調侃中國風氣盛 在美華人「躺槍」

與挑起烏克蘭戰爭的俄羅斯一樣,如今的中國,恐怕是最不受西方世界歡迎的國家。上至政客、下至主流媒體,批評、調侃中國,似已成為政治正確。而隨著中國外交態度愈發強硬,這股風氣也愈演愈烈,美國華人也難免不被波及。

英國經濟學人雜誌,6月28日刊登文章「世界上消耗糧食最多的動物,不是人類(Most of world's grain is not eaten by humans)」。題目雖說是全人類,但文中類比的對象,卻有豬與中國;並得出結論,豬在2019年吃掉了4.31億噸的糧食,比中國人吃的多了45%。

拋開這個類比是否可以論證主題不談,將豬與中國人擺在一起做比較,就有為點擊率、討好西方觀眾、故意調侃中國之嫌。而這並不是經濟學人雜誌第一次調侃、唱衰或批評中國;進入其官網,搜索關鍵詞「China」,2021至2022年洋洋灑灑數十頁,除了批評就是鼓吹中國威脅。「中國航母又大又貴,彰顯野心」、「中國娛樂產業要完」、「中國精英認為,女權是崇洋媚外」等。

不過倘若把搜索的時間,限定在2017年以前、甚至更早,則是另外一番景象。「中國人工智能技術媲美美國」、「中國金融科技,為西方提供參考」及「中國網購貿易蓬勃發展」等,也有不少對中國的正面報導。

經濟學人雜誌報導方向的轉變,只是西方世界對中國看法產生變化的一個層面。在國家領導人這邊,從美國前總統川普 ,到現總統拜登,無不在鼓吹與中國競爭;並多次在公開場合抨擊中國的人權、貿易不平等及偷取智慧產權等問題。美國兩任總統都這麼表態,英、法、德等唯美國馬首是瞻的西方國家,豈有不附和的道理。日前閉幕的「七國集團」(G7)峰會,在聯合公報中史無前例的提到中國多達14次,且均為嚴厲批評,就可見一斑。

從主流媒體到政府,都在宣傳中國不受歡迎的觀念。民眾對中國之態度,也就一目了然。丕優研究19國民調 的民調顯示,有68%的民眾對中國持負面看法。

祖籍國在世界上的名聲不佳,在美華裔 也難以獨善其身,可謂是躺著也中槍。經濟學人雜誌,雖然將「豬和中國人吃糧食」對比的文章做出修改,並刪除相關推文;但網絡世代,風過留痕、雁過留聲;豬比中國人吃的糧食多這個類比,很可能成為一種「梗」文化,獲得更廣的流傳。

正如前總統川普,意在將病毒起源歸咎於中國的一句「功夫流感(Kung Flu)」。罵的雖然是中國,卻也客觀上,讓美國華裔在疫情期間陷入受歧視深淵。

更讓人憂心的是,隨著中國外交態度愈發強硬,西方世界調侃中國越起勁。隨著越來越多「梗」流出,華裔只能不斷「躺槍」。